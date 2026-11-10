DIY Air Purifier: हजारों का खर्चा छोड़िए! घर पर 3 चीजों से बना लें एयर प्यूरीफायर, जान लें सबसे आसान तरीका

Ghar Par Air Purifier Kaise Banaye: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में परेशानी जैसी समस्याएं हो रही हैं. ऐसे में अधिकतर लोगों ने घर और ऑफिस में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. हालांकि, अच्छे एयर प्यूरीफायर की कीमत कई लोगों के बजट से बाहर होती है. ऐसे में लोग एयर प्यूरीफायर लेने से कतराते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं मुख्य रूप से 3 चीजों के इस्तेमाल से आप घर पर ही एयर प्यूरीफायर बना सकते हैं. इसमें बाजार वाले एयर प्यूरीफायर के मुताबिक खर्च भी कम होगा और हवा भी साफ हो जाएगी. आइए जानते हैं घर पर एयर प्यूरीफायर बनाने का तरीका. इसकी जानकारी यूट्यूब पर @Ecraftonic नाम के यूट्यूब चैनल से दी गई है.

किन तीन चीजों की होगी जरूरत?

एयर प्यूरीफायर का फिल्टर

एग्जॉस्ट फैन

स्टेनलेस स्टील की डस्टबिन, 14 इंच ऊंचा और 10 इंच चौड़ा

फिटिंग के लिए चीजें

डबल-साइड टेप

फोम शीट

तार

केबल टाई

फेविक्विक

डस्टबिन का ढक्कन

फिल्टर चुनते समय रखें ध्यान

एयर प्यूरीफायर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका फिल्टर होता है. इसके लिए आप H13 HEPA फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें Activated Carbon Layer और बाहरी Mesh Layer भी मौजूद है. हालांकि, ये आपको थोड़ा महंगा जरूर मिल सकता है. लेकिन ये धूल, धुएं, PM2.5 कण और अन्य प्रदूषकों को रोकने में मदद करता है.

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किस तरह का फिल्टर चुनें?

चौड़ाई: 8 इंच

अंदर का गैप: 6 इंच

ऊंचाई: लगभग 1 फुट

कैसे बनाएं Air Purifier?

सबसे पहले डस्टबिन के अंदर फिल्टर रखें. फिल्टर के चारों ओर लगभग 1 इंच का गैप छोड़ें ताकि हवा आसानी से घूम सके. फिर फिल्टर को स्थिर रखने के लिए डबल-साइड टेप लगाएं. इसके बाद स्टिक बॉर्डर को गोल आकार में काटकर नीचे फेविक्विक से चिपका दें. इससे फिल्टर हिलेगा नहीं और अपनी जगह पर मजबूती से बना रहेगा.

अब एग्जॉस्ट फैन के सामने लगी जाली निकाल दें. इसके बाद अतिरिक्त प्लास्टिक हिस्सों को काटकर किनारों को चिकना कर लें. फिर फैन को फिल्टर के ऊपर इस तरह फिट करें कि वो फिल्टर के जरिए हवा को खींच सके. इसके बाद फैन में वायर लीड जोड़ें और केबल टाई की मदद से तारों को व्यवस्थित कर दें. ये सेटअप प्लग-एंड-प्ले रहेगा यानी सीधे स्विच बोर्ड में लगाकर इस्तेमाल किया जा सकेगा.

फोम शीट को काटकर फैन और फिल्टर के आसपास मौजूद खाली जगहों में लगाएं. इससे हवा बिना फिल्टर हुए बाहर नहीं निकलेगी. आखिर में डस्टबिन के ढक्कन को ऊपर लगाकर टेप से अच्छी तरह सील कर दें. अब आपका DIY एयर प्यूरीफायर तैयार है. ध्यान रहे कि अगर आप इस प्यूरीफायर को घर के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका फिल्टर आराम से 6-7 महीने चल जाएगा. साथ ही बाहरी जाली पर जमा धूल को हल्के ब्रश से साफ किया जा सकता है, जिससे फिल्टर की उम्र बढ़ती है.

इन बातों का रखें ध्यान

इसे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके चलाएं.

समय-समय पर फिल्टर की सफाई करते रहें.

फैन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी हवा फिल्टर से सही तरीके से गुजर पाएगी.

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