घर में विषखोपड़ा घुस आए तो क्या करें? विषखोपड़ा काट ले तो क्या होगा? इसे भगाने के लिए अपनाएं ये तरीके

घर के आंगन, खेत या बगीचे में अचानक विषखोपड़ा यानी मॉनिटर लिजर्ड दिखाई दे जाए तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं. कई बार लोग उसे भगाने के लिए डंडा लेकर पीछे पड़ जाते हैं या धुआं करने जैसे घरेलू तरीके अपनाते हैं. लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. वन्यजीव एक्सपर्ट के अनुसार, विषखोपड़ा आमतौर पर इंसानों से दूर रहना पसंद करता है. वह तभी हमला कर सकता है जब उसे घेर लिया जाए या छेड़ा जाए. ऐसे में उसे पकड़ने या मारने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाना जरूरी है. आइए जानते हैं कि घर या खेत में विषखोपड़ा दिखने पर क्या करना चाहिए और उसे दोबारा आने से रोकने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

घर या खेत में विषखोपड़ा दिखे तो घबराएं नहीं

वन्यजीव एक्सपर्ट के अनुसार, मॉनिटर लिजर्ड आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाकर रहती है. लेकिन खतरा महसूस होने पर यह काट सकती है और अपने पंजों से चोट पहुंचा सकती है. ऐसे में इसे देखकर शोर मचाने, पत्थर फेंकने या डंडे से मारने की कोशििश न करें. धीरे-धीरे पीछे हटें और बच्चों व पालतु जानवरों को वहां से दूर रखें. इसे बाहर निकलने का रास्ता दें.

विषखोपड़ा को भगाने का क्या है तरीका

विषखोपड़ा को भगाने के लिए आग जलाना, धुआं करना या किसी तेज गंध वाली चीज का इस्तेमाल करना सही तरीका नहीं है. इससे जीव घबराकर आक्राामक हो सकता है. अगर वह घर के अंदर आ गया है तो उसे पकड़ने की कोशिश न करें. दरवाजे या बाहर जाने का सुरक्षित रास्ता खुला रखें और जरूरत पड़ने पर वन विभाग या प्रशिक्षिित रेस्क्यू टीम को बुलाएं.

खेत में खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

एक्सपर्ट के अनुसार, खेत में काम करते समय मजबूत जूते पहनें. झाड़ियों, पत्थरों और लकड़िियों के ढेर के पास हाथ डालने से पहले सावधानी बरतें. अंधेरे में टॉर्च का इस्तेेमाल करें. अगर विषखोपड़ा दिखाई दे तो उसके रास्ते में खड़े न हों और उसे छेड़ने से बचें.

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विषखोपड़ा दोबारा घर में न आए इसके लिए क्या करें

बता दें कि घर और खेत के आसपास सफाई रखें. घनी झाड़ियों, बेकार लकड़ियों और कूड़े के ढेर को हटाएं. चूहों और खाने के बचे हुए टुुकड़ों को नियंत्रित करें. दीवारों की दरारें और घर में आने-जाने के खुले रास्ते बंद रखें. किसी भी तरह के जहरीलेे रसायन या जाल का इस्तेमाल न करें.

विषखोपड़ा के काटने पर क्या करें?

एक्सपर्ट ने बताया कि लिजर्ड को आमतौर पर जहरीला नहीं माना जाता, लेकिन इसके काटने से गहरा घाव और संक्रमण हो सकता है. काटने पर घाव को साबुुन और साफ बहते पानी से धोएं. खून निकलनेे पर साफ कपड़े से दबाव डालें और तुरंत डॉक्टर को दिखााएं. घरेलू नुस्खों से इलाज करने की कोशिश न करें.

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