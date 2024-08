स्वाद को कई गुना बढ़ाती है हींग, घर पर इस तरह लगाएं इसका पौधा, देखभाल करना भी है बेहद आसान

Grow Asafoetida Plant at Home : घरों में जब लजीज व्यंजनों की बात होती है तो इनमें हींग का तड़का बेहद खास माना जाता है. क्योंकि यह आपके व्यंजनों के स्वाद और जायके को काफी हद तक बढ़ा देता है लेकिन, बाजार में मिलने वाली हींग कई बार प्राकृतिक या पूरी तरह से शुद्ध नहीं मिल पाती. ऐसे में आप हींग का पौधा घर में ही लगा सकते हैं. इसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि यह पौधा अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगाया जाता है लेकिन आपको बता दें कि, इस पौधे को अब दिल्ली जैसे गर्म क्षेत्रों में भी गमलों में उगाया जा सकता है. इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं हींग के पौधे को लगाने और देखभाल करने के सही तरीके के बारे में.

घर में कैसे लगाएं हींग का पौधा (How To Grow Asafoetida Plant At Home)



इस विधि से उगाए हींग का पौधा

हींग का पौधा उगाना सरल नहीं है इसलिए आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत जरूर करना पड़ेगी. क्योंकि यह पहाड़ी पौधा होता है लेकिन आप इसको पूरे पौषक तत्व देकर अपने घर के गमले में ही उगा सकते हैं. इसके लिए आपको पथरीली, रेतीली, तेजी से जल निकासी वाली मिट्टी तैयार करनी होगी. साथ ही गमलों में कुछ पथरीली चीजों को मिट्टी के साथ जोड़ना होगा. इससे इसमें पानी डालने पर यह ठीक वैसे ही बहेगा, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में होता है.



पौधे से कैसे मिलती है हींग

हींग के पौधे में पीले रंग के छोटे फूल आते हैं. वहीं इसके पत्ते फर्न के जैसे बड़े होते हैं. यहां आपको बता दें कि इस पौधे में हींग आपको किसी फल की तरह नहीं मिलने वाली. बल्कि यह इसके जड़ और तने में एक गोंद की तरह होती है. इसलिए आपको हींग के लिए जड़ और तने को थोड़ा सा कट करना होगा. इसमें जो गोंद की तरह रस निकलेगा वही हवा में सुखाने पर हींग में बदल जाता है.



ऐसे तैयार करें मिट्टी

हींग के पौधे के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए 50 फीसदी गार्डनिंग सॉइल लें और इसमें 250 ग्राम कैल्शियम पाउडर डालें. इसके बाद इसे पथरीली बनाने के लिए मोटी मिट्टी या परलाइट या प्यूमिस करें. अब इसमें एक हिस्सा पत्ती खाद डालें. इसके बाद इस पूरी सामग्री को मिलाकर इसमें पौधा रोपें.



कैसे करें देखभाल

नर्सरी से पौधा लाएं, इसके बाद इसे अप्रत्यक्ष धूप में रखें. इस पौधे में कम मात्रा में पानी दें. ध्यान रहे जिस गमले में पौधा लगा रहे हैं वह 10 से 15 इंच का होना चाहिए.

