घर में चूहों का आना बैन कर देगा ये हैक, जान लें बिना मारे चूहे भगाने का सबसे आसान तरीका

How to get rid of rats in house fast: चूहे घर में न केवल गंदगी फैलाते हैं, बल्कि घर की चीजों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. कई बार ये अलमारी में घुसकर आपके नए कपड़ों को काट देते हैं, तो कई बार चार्जर के केबल, टीवी के तार को दांत से चबा जाते हैं. इसके अलावा घर में चूहे बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा देते हैं. ऐसे में इनसे छुटकारा पाना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आपके घर में भी चूहों का आतंक बढ़ गया है और आप बिना मारे इनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका खोज रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके बड़े काम आ सकता है.

बिना मारे कैसे पाएं चूहों से छुटकारा? (how to get rid of mice)

इसके लिए फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिप्ती कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. दरअसल, दिप्ती कपूर अक्सर अपने इंस्टा हैंडल पर किचन और होम से जुड़े कई घरेलू नुस्खे शेयर करती रहती हैं. अब, हाल ही में उन्होंने घर में इधर-उधर घूमते चूहों से छुटकारा पाने का एक तरीका बताया है.

दिप्ती कपूर के मुताबिक, आप एक आसान से हैक को फॉलो कर बिना मारे चूहों को भगा सकते हैं. इसके लिए आपको केवल 4 चीजों की जरूरत होगी.

एक बड़ा चम्मच लौंग

एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

दो दालचीनी के टुकड़े और

दो चक्रफूल

इसके लिए चारों चीजों को एक कपड़े में बांधकर पोटली तैयार कर लें.

इस तरह आप कई पोटली बना लें और इन्हें चूहों के आने वाली जगह या घर के हर कोने में रख दें.

इस पोटली से निकलने वाली तेज गंध चूहों को भगाने में मदद करेगी.

बता दें कि इस नुस्खे के साथ घर में साफ-सफाई का भी खास ध्यान रखें. चूहों को आकर्षित करने वाली सबसे बड़ी चीज घर में गंदगी होती है. ऐसे में घर की साफ-सफाई बनाए रखें. खासकर रसोई की नियमित तौर पर सफाई करें और डस्टबिन को ढक कर रखें. इस तरह आप नेचुरल तरीके से चूहों से छुटकारा पा सकेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.