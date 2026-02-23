छत पर उगा पीपल का पेड़ कैसे हटाएं? बस करना होगा यह काम, बिना रसायनों के होगा साफ

I Need Rid of Peepal Tree in my House: घर की छत हो दीवार या आंगन पीपल का छोटा पौधा कही भी आसानी से उग आता है, दिखने में भले ही पौधा साधारण सा लगता है, लेकिन यह बेहद मजबूत होता है. अगर इसे समय पर घर से हटाया न जाएं, तो यह अपनी जड़ों को फैलाकर दीवारों को कमजोर बना सकता है और दरारें पैदा कर सकता है. इसके घर में उगने से लेकर उखाड़ने तक को लेकर कई तरह के अपशकुन माना जाते हैं, तो अब क्या करें? बिना नुकसान के घर पर उगा पीपल का पेड़ हटाना चाहते हैं, तो स्टोरी में बने रहिए.

पीपल के पेड़ को बिना काटे छत से कैसे हटाया जाए?

दो चम्मच नमक

एक चम्मच चूना

एक चम्मच फिटकरी

पानी

हटाने के लिए क्या करना होगा?

पानी की टंकी के नीचे पीपल के पेड़ को हटाने के लिए आपकी रसोई में रखी ये 3 चीजें बेहद असरदार साबित हो सकती है. इसके लिए आपको एक गिलसस पानी में दो चम्मच नमक, एक चम्मच चूना और एक चम्मच फिटकरी को मिलाकर एक घोल तैयार कर लेना है, बता दें यह मिश्रण एक प्रभावी उपाय है. अब तैयार किए गए पेस्ट को पौधे की जड़ पर डालकर छोड़ दें. यह आसान उपाय पीपल की जड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देगा.

कितनी बार करना होगा?

आप इसे महीने में दो से तीन बार कर सकते हैं, यह कम समय में ही आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकता है.

घर की छत पर उगा पीपल के पेड़ को सही समय पर निकाल लेना सही रहता है, अगर देरी कर दी जाएं, तो यह घर की संरचना के लिए खतरा बन सकता है. ऊपर बताया गया उपाय इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है, जसे आजमाकर आप घर को सुरक्षित रख सकते हैं.



