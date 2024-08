इन 3 तरह के ऑयल को मिलाकर बन जाएगा आयुर्वेदिक केश तेल, फिर एक भी बाल नहीं झड़ेगा और होंगे काले, लंबे व घने हेयर

Hair Care Tips: बालों के गिरने (Hair fall) और कमजोर होने की दिक्कत आजकल ज्यादा देखने को मिल रही है. एक्सपर्ट कहते हैं कि बालों को मजबूत करने के लिए सही डाइट, पोषण और तेल की जरूरत होती है. ऐसे में मेडिकल ट्रीटमेंट (Medical Treatment) की बजाय अगर आप घर पर ही कुछ खास तेलों की मदद लेंगे, तो आपके बाल ना केवल मजबूत होंगे बल्कि हेयर फॉल भी रुक जाएगा. चलिए आज आपको बताते हैं कुछ खास तेलों (Hair Oil) से बना शानदार फॉर्मूला जिसे लगाने पर आपके बाल मजबूत होंगे.

बालों की केयर करेगा ये स्पेशल ऑयल फार्मूला | Special oil formula for hair growth



अगर आपको बाल मजबूत करने हैं तो तीन तेलों से बना ये फॉर्मूला अपनाना होगा. इसमें सबसे पहले नारियल तेल चाहिए. नारियल का तेल बालों की जड़ों को मजबूत करता है और इसमें पाया जाने वाला विटामिन ई बालों को भरपूर पोषण देता है. दूसरे नंबर पर आता है अंगूर के बीज का तेल. इसमें विटामिन ई के साथ साथ लिनोलिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो बालों को धूप से बचाता है और उन्हें प्रोटेक्शन देता है. तीसरे नंबर पर है रोजमेरी का तेल. रोजमेरी का तेल सिर में ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं.





घर पर इस तरह बनाएं ऑयल फार्मूला | how to make oil formula for healthy hair

एक बड़ी कटोरी ले लीजिए. इसमें एक बड़ा टी स्पून कोकोनट ऑयल, एक बड़ा टी स्पून अंगूर के बीज का तेल और एक चम्मच रोजमेरी का तेल मिला लीजिए. आपका हेयर ऑयल फॉर्मूला तैयार है. इस तेल को सिर धोने से दो घंटे पहले लगाएं. हाथ की उंगलियों में तेल लेकर बालों की जड़ों में लगाएं. हल्के हाथ से मसाज करें और फिर गीले और गर्म किए तौलिए से सिर को आधा घंटा तक के लिए कवर कर लें. दो घंटे बाद माइल्ड शैंपू से सिर को धो लें. आप यह प्रकिया सप्ताह में दो से तीन बार अपनाइए. आप देखेंगे कि कुछ तीन से चार महीने में आपको अपने बालों में फर्क नजर आएगा. यही नहीं, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, वहीं बालों की लंबाई भी बढ़ेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.