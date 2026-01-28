Gharelu Nuskhe: बारिश के मौसम में गले दर्द ने कर दिया है परेशान! यहां जानें राहत पाने के लिए क्या करें

Sore Throat Remedies: अक्सर बारिश के मौसम में सर्दी लगना, गले में दर्द होना या बुखार जैसी दिक्कतों का शिकार बनना आम बात है. ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है. इसलिए अपने आपको बीमारियों से दूर रखने के लिए जरूरी है इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जाए. यहां हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचारों के बारे में बताने वाले हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही साथ गले दर्द से भी राहत पा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो जादुई घरेलू उपचार?

गले के दर्द को तुरंत कैसे ठीक करें?

हल्की डाइट: हल्का खाना खाने से न सिर्फ पेट साफ रहेगा, बल्कि भोजन को गले से नीचे जाते समय दर्द नहीं होगा. इस दर्द से राहत पाने के लिए आप कुचली हुई सब्जियों के साथ खिचड़ी या दाल का सेवन कर सकते हैं.

गरारे: नमक के पानी से गरारे करने से गले की सूजन कम हो सकती है और खांसी से राहत मिल सकती है. बस करना यह होगा ki एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर दिन में कम से कम दो बार गरारे करें.

अदरक: अदरक कई बीमारियों का काल है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण गले की खराश को कम कर सकते हैं और खांसी से राहत दिला सकते हैं. अदरक को कद्दूकस करके एक कप पानी में उबालें. इसे छानकर शहद मिलाकर पिएं.

स्टीम लें: भाप लेने के कई फायदे हैं. जिसमें से एक है ये गले की सूजन को कम कर सकती है और खांसी से राहत दिला सकती है. स्टेम लेने के लिए एक बर्तन में गर्म पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें नीलगिरी के तेल की डाल दें फिर अपने सिर को तौलिए से ढककर 5-10 मिनट तक भाप लें.

