Dry Cough Home Remedies: सूखी खांसी हो गई और हर दवा है बेअसर तो आजमाइए दादी नानी के ये खास नुस्खे, मिलेगा तुरंत आराम

Home Remedies For Dry Cough: सूखी खांसी दूर करने का ये है घरेलू उपाय.

खास बातें क्या आपको भी सुखी खांसी सोने नहीं दे रही.

कुछ घरेलू नुस्खे सुखी खांसी को जड़ से खत्म कर देंगे.

अपनाकर देखें ये घरेलू उपाय और पाएं सुखी खांसी से छुटकारा.

Home Remedy For A Dry Cough: सूखी खांसी (dry cough) को अनुत्पादक खांसी भी कहा जाता है. उत्पादक खांसी के विपरीत सूखी खांसी आपके फेफड़े या नाक के मार्ग से बलगम, कफ या जलन को दूर करने में असमर्थ होती है. खासकर सर्दी या फ्लू होने के बाद तो सूखी खांसी हफ्तों तक बनी रह सकती है. सूखी खांसी बहुत परेशान दायक हो सकती है. ये बच्चों और बड़ो दोनों को हो सकती है. लेकिन ऐसे कई घरेलू नुस्खे हैं जिनका उपयोग आप उन्हें कम करने के लिए कर (how to get rid of a dry cough fast) सकते हैं. तो चलिए जानते हैं क्या है वो घरेलू नुस्खे (dry cough home remedy) और कितने प्रभावी हो सकते हैं.

सूखी खांसी दूर करने का ये है घरेलू उपाय | Home Remedies To Cure Dry Cough

शहद