Happy New Year 2022 Wishes: दोस्तों-रिश्तेदारों से कहें हैप्पी न्यू ईयर, भेजें ये शुभकामना संदेश

Happy New Year 2022 Wishes: इन मैसेज के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दें नए साल की बधाई

नए साल (2022) के काउंटडाउन (New Year's Countdown Begins) की शुरुआत के साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New Year Celebration) और बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है. नए साल (Happy New Year 2022) के शुरू होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है. इस बीच घड़ी की टिक-टिक के साथ ही इंतजार और खुशी बढ़ती जा रही है. इन सबके बीच कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) के नए स्ट्रेन (New Strain of Corona) के बढ़ते और तेजी से फैलते खतरे को ध्यान में रखते हुए नए साल के जश्न को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है. ऐसे में खुद और परिवारजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई लोग घर पर ही नए साल (New Year 2022) के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं. ऐसे में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खास तरीके से नए साल की बधाई देने के लिए आप हमारे द्वारा बताए जा रहे इन मैसेजस की मदद ले सकते हैं.