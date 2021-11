Happy International Men’s Day 2021: जानिए इंटरनेशनल मेन्स डे की थीम और पुरुषों से जुड़ी कुछ रोचक बातें

साल 1923 में कुछ पुरुषों ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की तर्ज पर 23 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाए जाने की मांग की थी, जिसके बाद 1968 में अमेरिकन जर्नलिस्ट जॉन पी. हैरिस ने एक आर्टिकल लिखते हुए कहा था कि सोवियत प्रणाली में संतुलन की कमी है. यह प्रणाली महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाती है, लेकिन पुरुषों के लिए वो किसी प्रकार का दिन नहीं मनाती. इसके बाद 19 नवंबर 1999 में त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों द्वारा पहली बार अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया. वहीं, 'अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस' के बारे में जागरूकता लाने में एडवोकेट उमा चल्ला का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. 2007 में उन्होंने उन घिनौने दुर्व्यवहारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई, जो पुरुष विरोधी कानूनी व्यवस्था में पीड़ित हैं.

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम (International Men's Day 2021 Theme)

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस 2021 की थीम 'Better relations between men and women' रखी गई है. वहीं पिछले साल 2020 की थीम का विषय 'Better Health for Men and Boys' रखा गया है. इस थीम का मकसद उन पुरुषों और लड़कों को महत्व देने और मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जो विश्व स्तर पर पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम और सुधार कर रहे हैं.

पुरुषों के बारे में कुछ रोचक तथ्य (Intresting Facts about Men's)

महिलाओं के प्रति पुरूषों का आकर्षण कॉमन बात है, लेकिन पुरुष अपने पूरे जीवन में से एक साल महिलाओं को देखने में ही बीता देते हैं.

कहा जाता है कि महिलाएं खासी बातूनी होती हैं, लेकिन मर्द भी कम नहीं होते, कहते हैं कि पुरुष भी एक दिन में औसतन 2,000 शब्द बोलते हैं.

पुरुष ठंडे तापमान के प्रति कम संवेदनशील होते हैं.

महिलाओं के वजन के विपरीत पुरुषों के शरीर का सारा मोटापा उनके पेट पर आकर जमा होता है.

पुरुष दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्य (International Men's Day 2021)