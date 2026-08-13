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'दिल में भारत, हाथ में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद!' देशभक्ति से भर देंगे ये मैसेज और शुभकामनाएं, अपनों के साथ करें शेयर

Independence Day 2026 Messages And Memes : भारत इस साल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. इस खास मौके पर देश में जश्न और देशभक्ति का माहौल देखने को मिलेगा. इस दौरान अक्सर लोग सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों और परिवार को शुभकामनाएं भी भेजते हैं.

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'दिल में भारत, हाथ में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद!' देशभक्ति से भर देंगे ये मैसेज और शुभकामनाएं, अपनों के साथ करें शेयर
दिल में भारत, हाथ में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद!

Independence Day 2026 Messages And Memes : 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि भारत की आजादी, संघर्ष और अनगिनत बलिदानों को याद करने का दिन है. इस साल भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. यह दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का अवसर है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से देश को आजादी दिलाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया. स्वतंत्रता दिवस पर देशभर में तिरंगा फहराया जाता है और देशभक्ति के गीतों से माहौल गूंज उठता है. इस खास मौके पर लोग सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों और परिवार को शुभकामनाएं भी भेजते हैं. अगर आप भी अपनों को देशभक्ति से भरे संदेश भेजना चाहते हैं, तो ये मैसेज आपके काम आ सकते हैं. 

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15 अगस्त का इतिहास

भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी. यह स्वतंत्रता दो 200 साल से ज्यादा लंबे शासन के बाद हासिल हुई. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की पूर्व संध्या पर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे Tryst with Destiny के नाम से जाना जाता है. स्वतंत्रता दिवस हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं.

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देशभक्ति से भर देंगे ये शुभकामना संदेश

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को आप ये मैसेज भेज सकते हैं - 

आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलाम करें और उन वीरों को याद करें, जिनके बलिदान से हमारा देश आजाद हुआ. जय हिंद! Happy Independence Day 2026! 

आजादी एक अधिकार है. आइए इसे गर्व, एकता और जिम्मेदारी के साथ मनाएं. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.

इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा सिर्फ हाथों में नहीं, बल्कि अपने दिल में भी सजाएं. देश की एकता और अखंडता को हमेशा बनाए रखें. जय हिंद!

हमारी आजादी की कीमत हमें हमेशा याद रखनी चाहिए. सलाम है उन वीरों को जिन्होंने कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई. जय हिंद! स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.

आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि हम अपने देश को और बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे. एक मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल भारत का सपना मिलकर पूरा करेंगे.

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सोशल मीडिया के लिए छोटी शुभकामनाएं

आजादी का जश्न मनाएं, तिरंगे का मान बढ़ाएं. जय हिंद!

दिल में भारत, हाथ में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद!

स्वतंत्रता की कीमत समझें और देश की एकता को मजबूत बनाएं. Happy Independence Day 2026!

देश पहले, बाकी सब बाद में. भारत माता की जय!

आओ मिलकर ऐसा भारत बनाएं, जिस पर हर भारतीय को गर्व हो. जय हिंद!

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