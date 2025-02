महज 19 साल में ही झड़ने लगे थे अक्षय खन्ना के बाल, जानिए कुछ लोग कम उम्र में क्यों होने लगते हैं गंजे

Early Baldness and Its Reasons : हाल ही में आई फिल्म छावा में औरंगजेब बने अक्षय खन्ना (Akshay Khanna Hair Fall in Early Age) की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है. अक्षय खन्ना एक टैलेंटेड एक्टर हैं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार वो बॉलीवुड में कम ही फिल्में कर पाएं हैं. इस दौरान अक्षय खन्ना का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो अफसोस करते दिख रहे हैं कि कम उम्र में ही उनके बाल झड़ने शुरू हो गए थे. इस इंटरव्यू में अक्षय कहते हैं कि महज 19 साल की उम्र में ही उनके बाल गिरने शुरू हो गए थे और इसका उनको हमेशा अफसोस रहा. अक्षय खन्ना ने कहा कि इस कारण से उनको आगे जाकर फिल्मों में काम मिलना भी कम हो गया. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी कम उम्र में बाल क्यों (Cause of Hair Fall in Young Age) गिरने लगते हैं, इसका क्या कारण है. चलिए आज इस पर बात करते हैं कि हेयर फॉल के शुरुआती लक्षण क्या (Symptoms of Hair Fall in Young Age) हैं और इससे बचाव (how to Prevent Hair Fall in Young Age) कैसे किया जा सकता है.

कम उम्र में क्यों झड़ने लगते हैं बाल - Reason of Hair Fall in Young Age

अगर किसी व्यक्ति को 19 या 20 साल में हेयर फॉल का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं.

कम उम्र में हेयर फॉल की वजह आनुवंशिक हो सकती है, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया.

इसके अलावा पोषण की कमी भी इसका का एक बड़ा कारण हो सकता है.

कई बार मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी कम उम्र में हेयर फॉल होने लगता है.

कोई एक्सीडेंट, किसी अपने की मौत, बड़ा हादसा या आघात भी हेयर फॉल की वजह बन सकता है.

लाइफस्टाइल से जुड़ी गलत आदतें भी कम उम्र में बालों के गिरने का कारण बन सकती हैं.

हार्मोनल बदलाव भी कम उम्र में हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार कहा जा सकता है.

कई बार शरीर में आयरन, बायोटिन या जिंक की इतनी कमी हो जाती है कि बाल झड़ने लगते हैं.

बालों की गलत स्टाइलिंग जैसे हीट स्टाइलिंग, बालों को टाइट बांधकर रखने से भी बाल गिरने शुरू हो जाते हैं.

कुछ खास दवाओं के सेवन से भी कम उम्र में बाल गिरने की समस्या हो सकती है.

क्या हैं हेयर फॉल के लक्षण - Symptoms of Hair Fall in Young Age

कम उम्र में हेयर फॉल शुरू हो जाए तो व्यक्ति गंजेपन की तरफ बढ़ने लगता है.

हेयर फॉल के लक्षणों में सिर धोने के बाद बहुत ज्यादा बाल गिरना शामिल है.

सुबह उठने पर तकिए पर ढेर सारे बाल दिखते हैं.

कई बार सिर से बालों का गुच्छा भी गिरने लगता है.

सिर में एक खास जगह पर काफी बाल गिरने लगते हैं.

जहां से बाल गिर रहे हैं, वहां खुजली होने लगती है.

कई बार बालों के गिरने की जगह पर हल्का दर्द भी रहने लगता है.

जहां से बाल गिरते हैं, स्कैल्प पर वहां पपड़ी जमने लगती है.

एक ही जगह से बाल गिरने पर स्कैल्प नजर आने लगती है.

हेयर लाइन पीछे हटने लगती है.

सिर के बाल पतले और कमजोर होने लगते हैं.

बालों का घनत्व यानी वॉल्यूम कम होने लगता है.

हेयर फॉल रोकने के लिए करने चाहिए ये उपाय - How to Stop Early Baldness

कम उम्र में बाल गिरने से रोके जा सकते हैं.

अगर हेयर फॉल का कारण अनुवांशिक है, तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए.

अगर लाइफस्टाइल हेयर फॉल का कारण है तो इसमें सुधार करना चाहिए.

अपनी डाइट में आयरन,बायोटिन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की खुराक लें.

बालों के लिए जरूरी विटामिन का सेवन करना चाहिए.

शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए.

अपने भोजन में दूध, दही और छाछ को नियमित रूप से शामिल करना चाहिए.

बालों में नियमित रूप से ऑयल और हेयर मास्क लगाएं.

बालों को माइल्ड शैंपू से ही धोना चाहिए.

हीट स्टाइलिंग से बचें.

पार्लर में बालों पर कैमिकल युक्त डाई या दूसरे प्रोडक्ट लगाने से बचना चाहिए.

गीले बालों में कंघी करने से बचना चाहिए.

बालों को धूल, धूप और प्रदूषण से भी बचाकर रखना चाहिए.

मानसिक तनाव से बचकर भी बालों को गिरने से बचाया जा सकता है.

