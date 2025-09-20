विज्ञापन

महज इतने हजार में परमानेंट वीजा दे रहा है ये देश, अमेरिका के मुकाबले सैकड़ों गुना कम

Iindonesia Permanent Visa: एक तरफ जहां अमेरिका अपने वीजा नियमों को सख्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया लोगों के लिए कुछ हजार रुपये में परमानेंट वीजा ऑफर लेकर आया है.

इंडोनेशिया में महज इतने हजार में मिल जाएगा परमानेंट वीजा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने दूसरे देशों से अमेरिका जाने वाले लोगों के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. अब ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा के नियमों को बदलते हुए फैसला लिया है कि नए आवेदन के लिए 88 लाख रुपये चुकाने होंगे. 100000 डॉलर की ये फीस कई प्रोफेशनल्स को परेशान कर सकती है. ऐसे में दुनिया का एक देश ऐसा भी है, जिसने महज कुछ हजार रुपये में परमानेंट वीजा देने का ऑफर निकाला है, जिसके बाद कई लोगों के लिए ये एक बड़ा विकल्प हो सकता है. 

नौकरी के लिए जा रहे हैं लोग

साउथ ईस्ट एशिया में लंबे समय के लिए काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों को इंडोनेशिया ने काफी सुनहरा मौका दिया है. इंडोनेशिया लोगों को महज 59 हजार रुपये में परमानेंट वीजा दे रहा है. इसके अलावा यहां नौकरी के लिए आने वाले लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं ऑफर की जा रही हैं. यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में ये देश प्रोफेशनल्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना है. 

कौन सा परमिट मिलेगा?

इंडोनेशिया में परमानेंट वीजा या परमिट को ITAP (कार्टू इजिन टिंगगल टेटप) के नाम से जाना जाता है. इस कार्ड को रखने वाले लोग कम वक्त वाले वीजा की तुलना में काफी ज्यादा वक्त तक देश में रह सकते हैं. इसके अलावा ये लोग इंडोनेशिया में किसी भी तरह का काम कर सकते हैं और निवेश भी कर सकते हैं. इस परमिट के साथ ही बाहरी देशों से आने वाले लोगों को आम नागरिकों जैसे अधिकार मिलते हैं. इस तरह के परमिट पहले पांच साल के लिए बनाए जाते हैं, जिसके बाद अगर आप इसे रिन्यू करवाते हैं तो ये अनिश्चितकाल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. 

नागरिकता से कितना अलग?

ITAP परमिट से सिर्फ स्थायी निवास मिलता है, इससे लोगों को नागरिकता नहीं मिल सकती है. हेल्थ से लेकर बैंकिंग तक की तमाम सुविधाएं इस परमिट से मिल जाती हैं, लेकिन पासपोर्ट बनवाने, वोटिंग और सरकारी नौकरी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही है. कुल मिलाकर आप अगर विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो इंडोनेशिया आपके लिए एक बेस्ट डेस्टीनेशन हो सकता है. 

