जनवरी के सर्द महीने में दिल्ली-एनसीआर में झमझम बरसात, खुद को गर्म रखने के लिए क्या खाएं

Which Foods Increase Body Heat: ठंड ये मौसम किसी को पसंद है, तो कई लोगों को इसका नाम सुनकर ही गुस्सा आ जाता है. यह मौसम अक्सर उन लोगों को नहीं समझ आता, जिनको ज्यादा ठंड लगती है. अगर आपको भी जरूरत से ज्यादा ठंड लगती है, तो समझ जाए, यह आर्टिकल आपके लिए ही हैं, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी खाने की चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके शरीर को गर्म रख सकती हैं.

शरीर को गर्म रखने के लिए क्या खाएं?

जिस तरह आपको सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की जरूरत होती है ऐसे ही शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए सीजनल फूड खाना भी जरूरी हो जाता है. तो चलिए जानते हैं वो 5 फूड आइटम कौन से हैं, जो आपके खाने की लिस्ट में जरूर शामिल होने चाहिए.

जड़ वाली सब्जियां: जैसे चुकंदर, गाजर, मूली और शलजम. यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है क्योंकि यह जमीन के नीचे उगती हैं और सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स सोक लेते हैं. सर्दियों में चुकंदर का सेवन खों को बढ़ाता है और कमजोरी को दूर करता है. वहीं, अगर बात करें गाजर की तो यह बीटा-कैरोटीन और विटामिन से भरपूर है, जो आंखों की सेहत के लिए बेहद लाभदायक माने जाते हैं. मूली, पेट के लिए बेहद अच्छी मानी जाती है. कब्ज से दुखी लोगों को इसका सेवन करने से फायदा हो सकता है. शलजम फाइबर से भरपूर है, जो वजन को कम करने में मदद कर सकती है.

क्रूसिफेरस सब्जियां: जैसे ब्रैसिकेसी और फूलगोभी इन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर आप इसे आपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं और बीमारियों को दूर रख सकते हैं.

हरी सब्जियां: जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, हरा प्याज़ आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम से भरपूर होती हैं, इसमें बीटा-कैरोटीन और विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इम्यूनिटी, पेट, वजन को कंट्रोल करने और स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं.

नट्स और सीड्स: डाइट में नट्स बेहद अहम रोल निभाते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें कभी-भी और कहीं भी खाया जा सकता है. इन्हें पकाने का कोई झंझट नहीं. इनको प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिन E और मैग्नीशियम का पावरहाउस माना जाता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं.

मसालों: अदरक, तुलसी, इलायची, दालचीनी और लौंग खाने से इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है और शरीर को गर्म रखा जा सकता है.

