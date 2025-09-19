विज्ञापन

TikTok ट्रेंड: Gen Z क्यों लगा रहे हैं आईब्रोज़ में क्लचर, क्या सच में इसे लगाने से दूर होता है सिरदर्द?

Eyebrow claw clip TikTok trend: Gen Z में आईब्रो पर क्लचर लगाने का ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे सिरदर्द से राहत पाने का हैक बता रहे हैं.

आईब्रो पर क्लचर लगाने का अजीब ट्रेंड, सच में सिरदर्द गायब करता है या बस पब्लिसिटी स्टंट?

Gen Z headache hack viral: सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन कोई न कोई अजीब-ग़रीब ट्रेंड वायरल होता रहता है. कभी स्किन पर बर्फ रगड़ने का हैक, तो कभी गार्लिक से स्किनकेयर, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चर्चा में है जिसमें लोग बालों का क्लचर क्लिप अपनी आईब्रो पर लगाकर सिरदर्द ठीक करने का दावा कर रहे हैं. TikTok और Instagram पर इस हैक के हजारों वीडियो वायरल हो चुके हैं और खासकर Gen Z इसे जमकर ट्राई कर रहे हैं. सवाल ये है कि क्या ये ट्रिक सच में काम करती है या सिर्फ वायरलिटी का खेल है?

Trend Viral क्यों हो रहा है? (Claw Clip on Eye Brow)

TikTok और Instagram पर #EyebrowClipChallenge नाम से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसमें देखा जा सकता है कि लोग सिरदर्द होने पर अपनी दोनों आईब्रो के बीच माथे पर छोटा क्लचर लगाते हैं. उनका दावा है कि इससे प्रेशर पॉइंट्स दब जाते हैं और माइग्रेन या सिरदर्द कम हो जाता है. Gen Z के लिए ये ट्रेंड सिर्फ हेल्थ हैक नहीं, बल्कि पब्लिक अटेंशन पाने का भी जरिया बन गया है.

क्या कहते हैं लोग? (headache cure hack TikTok Instagram)

लोगों का मानना है कि इस ट्रिक का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. हां, आईब्रो के आसपास कुछ एक्यूप्रेशर प्वाइंट्स (जैसे Yintang पॉइंट) होते हैं जिन पर हल्का दबाव देने से मसल टेंशन कम हो सकती है, लेकिन क्लचर लगाना किसी भी तरह से मेडिकल थेरेपी नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ एक वायरल हैक कहा जा सकता है.

Risk भी है Trend में (viral trend)

यूं तो क्लचर लगाने से स्किन पर रैशेज़, बालों का टूटना और स्किन इरिटेशन हो सकती है. उल्टा असर ये भी हो सकता है कि सिरदर्द घटने की बजाय और बढ़ जाए. ऐसे ट्रेंड फॉलो करने की बजाय सिरदर्द की असली वजह जानना बेहतर है.

Safe Option क्या है? (eyebrow pressure point headache)

अगर आपको तुरंत सिरदर्द में राहत चाहिए तो क्लचर लगाने की बजाय अपनी उंगलियों से आईब्रो के बीच या कनपटी पर हल्का प्रेशर दें. इसके अलावा रिलैक्सेशन, पानी की सही मात्रा और पर्याप्त नींद भी सिरदर्द से राहत में मदद कर सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

