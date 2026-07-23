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Gardening Tips: गमले की मिट्टी में रेत मिलाना सही या गलत? जानिए किन पौधों को होता है फायदा और किन्हें नुकसान

Gardening Soil Tips: गमले की मिट्टी में रेत मिलाना हर पौधे के लिए सही नहीं है. सही मात्रा में रेत कैक्टस जैसे पौधों के लिए फायदेमंद है, जबकि इनडोर पौधों को इससे नुकसान हो सकता है.

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Gardening Tips: गमले की मिट्टी में रेत मिलाना सही या गलत? जानिए किन पौधों को होता है फायदा और किन्हें नुकसान
गलत तरीके से रेत मिलाने पर पौधों को नुकसान भी हो सकता है
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घर में गार्डनिंग करने वाले लोग अक्सर सुनते हैं कि गमले की मिट्टी में रेत मिलाने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं. लेकिन क्या यह हर पौधे के लिए सही है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेत तभी फायदेमंद होती है, जब उसे सही पौधे और सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए. गलत तरीके से रेत मिलाने पर पौधों को नुकसान भी हो सकता है.

किन पौधों के लिए फायदेमंद है रेत

बता दें कि कैक्टस, सक्यूलेंट, रोजमेरी और थाइम जैसे पौधों को ज्यादा पानी पसंद नहीं होता. ऐसे पौधों की मिट्टी में थोड़ी मोटी रेत मिलाने से पानी जल्दी निकल जाता है और जड़ों के सड़ने का खतरा कम हो जाता है.

हर पौधे में रेत मिलाना सही नहीं

अगर आपके पास इनडोर या ट्रॉपिकल पौधे हैं, तो उनमें बिना जरूरत रेत मिलाने से मिट्टी जल्दी सूख सकती है. इससे पौधों को बार-बार पानी देना पड़ता है और उनकी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है.

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ज्यादा रेत डालने के नुकसान

जरूरत से ज्यादा रेत मिलाने पर मिट्टी में नमी नहीं टिकती है. गमला भारी हो जाता है और पानी के साथ जरूरी पोषक तत्व भी बाहर निकल सकते हैं, जिससे पौधे कमजोर होने लगते हैं.

रेत चुनते समय रखें ये बात याद

गार्डनिंग के लिए हमेशा मोटे दानों वाली साफ सफेद रेत का इस्तेमाल करें. समुद्री या बहुत महीन रेत से बचें, क्योंकि यह जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है.

ये विकल्प भी हैं बेहतर

अगर रेत उपलब्ध नहीं है तो पर्लाइट, वर्मीकुलाइट या अच्छी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये मिट्टी को हल्का बनाते हैं. जल निकासी सुधारते हैं और जड़ों तक हवा पहुंचाने में मदद करते हैं.

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