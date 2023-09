बच्चों की हाइट और कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करेंगे ये आसन, आज से कराना कर दीजिए शुरू

योग (yogasan) और आसन के नियमित अभ्यास के मेंटल से लेकर फिजिकल हेल्थ को कई फायदे होते हैं.

Yogasana To Increase Height And Concentration: अगर बच्चे की अच्छी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के बावजूद हाइट कम है तो इसे बढ़ाने में योग आपकी मदद कर सकता है. योग (Yoga) के नियमित अभ्यास मेंटल से लेकर फिजिकल हेल्थ को कई फायदे होते हैं. हाइट बढ़ाने के साथ-साथ योग बच्चों के कंसंट्रेशन पावर और फोकस को बढ़ाने में भी मददगार हो सकते हैं. आपको बता दें कि बच्चों की हाइट और ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ाने के लिए ये पांच आसन (Asanas to increase height and concentration) बहुत काम आ सकते हैं.

बच्चों के लिए योगासन

ताड़ासन