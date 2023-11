बढ़ते Air Pollution से बचना है तो इन 4 फूड्स तो खाना शुरू कर दीजिए, नहीं पड़ेगा फेफड़ों पर कोई असर

Foods for healthy lungs in hindi: फेफड़ों को मजबूत करने के लिए घरेलू उपाय.

खास बातें Air Pollution से हो सकता है आपके लंग्स को नुकसान.

इन फूड्स को कर लीजिए डाइट में शामिल.

सेहत रहेगा एकदम तंदुरुस्त.

Foods for Lungs: त्योहार के मौसम में बड़े शहरों जैसे दिल्ली में प्रदूषण (air pollution) का स्तर बढ़ने लगता है.और ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला. वातावरण में इस कदर जहरीली हवा फैल चुकी है कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है. ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो इसका सीधा असर हमारे सेहत पर पड़ेगा. इस जहरीली से हवा न केवल हमारे लंग्स (air pollution effect on lungs) बल्कि हमारी आंखों (effect of air pollution on eyes) को भी नुकसान पहुंचेगा. इसलिए यहां हम आपके लिए ऐसे 4 फूड्स (foods for lungs health) लेकर आए हैं जिसे अगर आप जिसका अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये आपको प्रदूषण से लड़ने में मदद करेंगे.

फेफड़ों की ताकत के लिए क्या खाएं | What to eat for Healthy Lung in hindi

सेब