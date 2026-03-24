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दूध फटने से कैसे बचाएं? अपनाएं ये 5 देसी जुगाड़, फिर कभी नहीं होगा नुकसान!

Garmi Me Dudh Ko Fatne Se Kaise Bachaye: गर्मी से बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे ताज़ा दूध जल्दी खट्टा हो सकता है और अगर सावधानी न बरती जाए तो वह फट भी सकता है. लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो दूध को फटने से बचाया जा सकता है.

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दूध फटने से कैसे बचाएं? अपनाएं ये 5 देसी जुगाड़, फिर कभी नहीं होगा नुकसान!
दूध फटने से बचाने के क्या उपाय हैं?

Garmi Me Dudh Ko Fatne Se Kaise Bachaye: गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है. गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि खाना जल्दी खराब हो जाता है. वहीं दूध को अगर सावधानी से न रखा जाए तो वह फट जाता है. जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है दूध के खराब होने और फटने का खतरा बढ़ जाता है. विज्ञान के अनुसार, गर्मी से बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे ताज़ा दूध जल्दी खट्टा हो सकता है और अगर सावधानी न बरती जाए तो वह फट भी सकता है, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो दूध को फटने से बचाया जा सकता है. यहां हम आपको दूध को फटने से बचाने के 5 देसी जुगाड़ बता रहे हैं.

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दूध को फटने से बचाने के 5 देसी जुगाड़ | Tip To Stop Curdling Of Milk At Home

दूध को सही तरीके से और सही समय पर उबालें

यह सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी कदम है कि आप दूध को घर लाते ही तुरंत उबाल लें. उबालने से वे बैक्टीरिया मर जाते हैं जो दूध को लाने-ले जाने के दौरान उसमें पनप सकते हैं. गर्मियों में, दूध को दिन में दो बार जरूर उबालें. एक बार सुबह और एक बार शाम को. साथ ही, यह भी पक्का करें कि दूध ठंडा होते ही आप उसे फ्रिज में रख दें.

फ्रिज में रखें

दूध के कमरे के तापमान तक ठंडा होने के बाद उसे फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है. दूध को ज्यादा देर तक गर्म तापमान में बाहर छोड़ने से उसमें तेज़ी से खमीर उठ सकता है. गर्मियों में, दूध को फ्रिज के दरवाज़े वाले हिस्से में रखने के बजाय, फ्रिज के सबसे ठंडे हिस्से में रखना चाहिए, क्योंकि दरवाजे वाले हिस्से में तापमान में उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है.

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साफ और सूखे बर्तनों का इस्तेमाल करें

गर्मियों में गंदगी या कीटाणु फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जिससे दूध खराब हो सकता है. दूध को रखने और उबालने के लिए साफ और सूखे बर्तनों का इस्तेमाल करें. बर्तनों में बचा हुआ थोड़ा सा भी दूध या नमी बैक्टीरिया को पनपने का मौका दे सकती है और दूध को फाड़ सकती है. जब दूध उबालने की बात आती है, तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें साफ करना और उनकी देखभाल करना आसान होता है.

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

यह एक पारंपरिक नुस्खा है जो दूध को फटने से रोकने में मदद करता है. आपको बस इतना करना है कि दूध में चुटकी भर बेकिंग सोडा मिला देना है. विज्ञान के अनुसार, यह एसिडिटी को बेअसर करने में मदद करता है और दूध की शेल्फ लाइफ को थोड़ा बढ़ा सकता है. हालांकि, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि इसकी ज्यादा मात्रा दूध के असली स्वाद को बदल सकती है.

बार-बार फ्रिज से न निकालें

दूध को बार-बार फ्रिज से अंदर-बाहर करने से उसके तापमान में तेजी से बदलाव होता है, जिससे बैक्टीरिया के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है. दूध को छोटे-छोटे हिस्सों में स्टोर करें, ताकि आप सिर्फ़ उतना ही दूध बाहर निकालें जितनी आपको ज़रूरत हो. साथ ही, दूध उबालते समय उसे एक ही तापमान पर उबलने दें. आंच को बार-बार कम या ज्यादा करने से दूध उबलने की प्रक्रिया में रुकावट आती है और बाद में दूध खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.

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