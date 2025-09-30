चाय से पहले पानी पीना सही या बाद में? ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती

Water After Tea: चाय एक ऐसी चीज है, जिसके बिना आजकल किसी का काम नहीं चलता है. सुबह नींद आ रही है तो चाय, शाम को सुस्ती महसूस हो रही तो चाय, किसी से बात करने जाना है तो चाय... इसके लिए तमाम तरह के बहाने लोग रोजाना बनाते हैं. हालांकि ज्यादा चाय पीना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा कि चाय पीने के बाद या इससे पहले पानी नहीं पीना चाहिए, इसीलिए कुछ चाय के दीवाने इसे लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है.

चाय से पहले पानी पीने से क्या होता है?

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चाय पीने से पहले अगर आप पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है. अगर आप सुबह उठकर सीधे चाय पीते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, इससे गैस और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है. ऐसे में आप चाय पीने से पहले पानी पी सकते हैं. इसके लिए गुनगुना पानी काफी अच्छा होता है. ऐसा करने से आपके शरीर का पीएच बैलेंस्ड रहता है. यानी चाय से पहले पानी पीना फायदेमंद होता है.

चाय के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होगा?

अब उस सवाल पर आते हैं, जिसे लेकर लोग आपको कई बार टोकते होंगे. चाय के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए या फिर नहीं? ऐसा करना काफी गलत माना जाता है. इससे सर्दी-जुकाम, नकसीर और दांतों में सड़न जैसी समस्या हो सकती है. जो लोग गर्म चाय पीने के बाद ठंडा पानी पीते हैं, उन्हें ऐसी समस्या सबसे ज्यादा होती है. अक्सर जो लोग ऐसा करते हैं, उनके दांतों में सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है और ठंडा-गर्म खाने पर तेज झनझनाहट होती है.

कितनी देर तक नहीं पीना चाहिए पानी?

चाय पीने के बाद कोशिश करें कि कम से कम आधे घंटे तक पानी न पिएं, अगर बहुत जरूरी है तो आप एक घूंट हल्का गुनगुना या फिर नॉर्मल पानी पी सकते हैं. ज्यादा चाय पीने से भी आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए कोशिश करें कि दिन में दो बार से ज्यादा चाय न पिएं. चाय के साथ हमेशा कुछ न कुछ खा लें, खाली पेट चाय नुकसान कर सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.