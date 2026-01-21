विज्ञापन

दाग हटाने के दो तकनीक क्या हैं? क्या टूथपेस्ट हल्दी के दाग हटाता है, जान‍िए स्‍टेप बाय स्‍टेप तरीका
सफेद कपड़े पर हल्दी का दाग कैसे छूटेगा?

Which toothpaste removes stains : रसोई में काम करते समय या पूजा-पाठ के दौरान हल्दी के दाग लगना बहुत आम बात है. खासकर कपड़ों, हाथों, नाखूनों या किचन स्लैब पर हल्दी के पीले दाग जल्दी हटने का नाम नहीं लेते. ऐसे में लोग घरेलू नुस्खों की तलाश करते हैं और अक्सर सबसे पहले नाम आता है टूथपेस्ट का. सोशल मीडिया और पुराने घरेलू टिप्स में कहा जाता है कि टूथपेस्ट हल्दी के दाग आसानी से साफ कर देता है. कुछ लोगों का भी ये मानना होता है कि टूथपेस्ट में ब्लीच होता है जो कपड़ों के दाग हटा देता है. फिर चाहें वो हल्दी का ही क्यों न हो. लेकिन क्या वाकई ये तरीका कारगर है या सिर्फ एक घरेलू मिथ है? आइए जानते हैं इस सवाल का सही जवाब.

क्या टूथपेस्ट से हल्दी के दाग हटते हैं? (Does Toothpaste Remove Turmeric Stains?)

टूथपेस्ट में मौजूद माइल्ड एब्रेसिव तत्व हल्दी के दाग को हल्का करने में मदद कर सकते हैं. खासतौर पर सफेद, नॉन जेल टूथपेस्ट हल्दी के ताजे दागों पर असर दिखा सकता है. अगर दाग ज्यादा पुराना नहीं है, तो टूथपेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें और हल्के हाथ से रगड़कर धो लें. हालांकि ये तरीका हर फैब्रिक पर समान रूप से काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है.

किन चीजों पर टूथपेस्ट काम करता है? (Where Toothpaste Works)

टूथपेस्ट हाथों, नाखूनों और कुछ हार्ड सतहों जैसे टाइल्स या सिंक पर लगे हल्दी के दाग हटाने में मदद कर सकता है. हाथों पर लगा हल्दी का पीलापन अक्सर टूथपेस्ट से कुछ हद तक साफ हो जाता है. लेकिन कपड़ों के मामले में सावधानी जरूरी है, क्योंकि टूथपेस्ट कपड़े का रंग फीका कर सकता है या दाग और फैल सकता है.

कपड़ों पर टूथपेस्ट लगाना सही है या नहीं? (Is Toothpaste Safe for Clothes?)

कपड़ों पर हल्दी का दाग हटाने के लिए टूथपेस्ट हमेशा सुरक्षित ऑप्शन नहीं माना जाता. खासकर रंगीन या नाजुक कपड़ों पर इसका इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है. कई बार टूथपेस्ट में मौजूद केमिकल्स कपड़े के फाइबर को खराब कर देते हैं. इसलिए कपड़ों पर इसका प्रयोग करने से पहले किसी कोने पर पैच टेस्ट जरूर करें.

हल्दी के दाग हटाने के बेहतर घरेलू उपाय (Better Home Remedies for Turmeric Stains)

हल्दी के दाग हटाने के लिए नींबू का रस, बेकिंग सोडा, सिरका और धूप भी कारगर माने जाते हैं. धूप में कपड़ा सुखाने से हल्दी का रंग धीरे धीरे हल्का पड़ जाता है. वहीं हाथों के लिए बेसन और दूध का पेस्ट भी अच्छा विकल्प है. ये तरीके ज्यादा सुरक्षित और असरदार माने जाते हैं.

