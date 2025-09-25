च्युइंग गम चबाने से क्या वाकई शार्प होती है Jaw लाइन? ये है इसके पीछे का सच

Chewing Gum For Jawline: फैशन और अपने लुक को लेकर लोग अब काफी अवेयर होते जा रहे हैं. इसके लिए स्किन केयर से लेकर तमाम चीजें ट्राई करते हैं. इसी तरह से कुछ लोग शार्प और टोन्ड जॉलाइन को लेकर भी काफी परेशान रहते हैं. इसके लिए कई तरह की एक्सरसाइज की जाती हैं और ट्रीटमेंट भी लिए जाते हैं. कुछ लोग इसके लिए च्युइंग गम का इस्तेमाल भी करते हैं, उनका मानना होता है कि इससे उनकी जॉ लाइन ठीक होती है और पूरे जबड़े की एक्सरसाइज होती है. आइए जानते हैं कि इसमें कितना सच है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं.

च्युइंग गम चबाने से क्या होता है?

लगातार च्युइंग गम चबाने से चेहरे की मसल्स एक्टिव रहती हैं और ये एक तरह की एक्सरसाइज भी है. हालांकि ज्यादा देर तक ऐसा करने से फायदे की बजाय नुकसान हो सकते हैं. च्युइंग गम चबाने से दांत भी साफ रहते हैं और मुंह की बदबू से भी छुटकारा मिलता है. कई लोग इसी वजह से च्युइंग गम चबाते हैं.

शार्प जॉ लाइन के लिए कितना बेहतर?

शार्प जॉ लाइन के लिए कई लोग च्युइंग गम चबाने लगते हैं और ऐसा लगातार रोजाना कई बार करते हैं. एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों का कहना है कि च्युइंग गम से जॉ लाइन को ठीक नहीं किया जा सकता है. इससे चेहरे पर मौजूद फैट कम नहीं होता है. साथ ही अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है.

महिलाओं के लिए वरदान से कम नहीं यह पानी! सुबह खाली पेट केसर का पानी पीने से खूबसूरती में लग जाएंगे चार चांद

च्युइंग गम चबाने के नुकसान

लगातार च्युइंग गम चबाने से जबड़े के ज्वाइंट्स पर असर पड़ सकता है और ये दर्द का कारण बन सकता है.

ज्यादा च्युइंग गम चबाने से दांतों में सड़न पैदा हो सकती है, इसमें मौजूद शुगर मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं.

च्युइंग गम में आर्टिफिशियल कलर, शुगर और प्रिजरवेटिव मिलाए जाते हैं, जिसे ज्यादा लेने से कई तरह की समस्या हो सकती है.

अगर आपको च्युइंग गम चबाने की आदत है तो आप शुगर फ्री च्युइंग गम ले सकते हैं, ये उतना नुकसान नहीं करते हैं.

कुल मिलाकर आपको दिन में एक या ज्यादा से ज्यादा दो बार ही च्युइंग गम चबाना चाहिए. अगर आपका कोई दोस्त या जानकार इसे अपनी जॉ लाइन ठीक करने के लिए खा रहा है तो उसे रोकें और बताएं कि ये उतना कारगर नहीं है. बच्चों में भी च्युइंग गम चबाने की आदत को रोकें, ये उनके लिए हर मायने में खतरनाक हो सकता है.