काले घने बालों के लिए दिशा पाटनी की मां ने बनाया खास तेल, जान लीजिए फायदे

Oil For Black Hair: हेयर केयर को लेकर कई लोग परेशान रहते हैं, लगातार बाल झड़ने और इनके जल्दी सफेद होने की समस्या काफी बढ़ती जा रही है.

काले घने बालों के लिए दिशा पाटनी की मां ने बनाया खास तेल, जान लीजिए फायदे
काले बालों के लिए खास है ये तेल

काले और घने बालों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है. कई लोगों के बालों की ग्रोथ रुक जाती है और वो टूटने लगते हैं, जिसे लेकर वो परेशान रहते हैं और ऐसी चीजों की तलाश में होते हैं, जिससे उनकी इस समस्या का समाधान हो सके. बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की मां ने घर में बना एक ऐसा तेल तैयार किया है, जो बालों की समस्या से परेशान लोगों की मदद कर सकता है. आज हम आपको इस तेल को बनाने का तरीका और इसके फायदे बताने जा रहे हैं. 

दिशा की बहन ने शेयर किया वीडियो

दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने अपनी मां के साथ किचन में बनाया एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनकी मां बालों के लिए एक खास तेल तैयार कर रही हैं. उनकी मां को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि यही तेल उनके काले और घने बालों का राज है. बढ़ती उम्र में भी उनके बाल काफी काले और खूबसूरत नजर आते हैं.  

कैसे तैयार किया तेल?

दिशा पाटनी की मां ने एक प्लेट में सबसे पहले लंबा प्याज काटा और फिर उसी प्लेट में 15 से 20 करी पत्ते भी रख दिए. इसके अलावा गुडहल के फूल भी रखे गए. इन सभी चीजों को एक साथ रखने के बाद चूल्हे पर 250 ग्राम नारियल का तेल रखा गया. इस तेल के गर्म होते ही दिशा की मां ने इसमें कटे हुए प्याज, गुडहल के फूल और करी पत्ते डाल दिए. इसके बाद इसमें चार चम्मच मेथी भी डाल दी. उन्होंने बताया कि प्याज के ब्राउन होने तक इस तेल को पकाना है और फिर ठंडा होने के लिए रख दें. 

दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने बताया कि इस तेल को एक कांच की बोतल में डालने के बाद आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे नहाने से कुछ घंटे पहले बालों पर लगाना चाहिए. उन्होंने बताया कि यही वो तेल है, जिसकी वजह से उनकी मां के बाल अब तक काले हैं. अगर आपको भी काले और घने बाल चाहिए तो आप भी इस तेल को जरूर आजमा सकते हैं, इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और ये पूरी तरह से नेचुरल भी है. 

