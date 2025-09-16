मुनक्का और किशमिश में क्या होता है अंतर? दोनों के फायदे भी हैं अलग

ड्राईफ्रूट्स का इस्तेमाल आजकल हर घर में होता है, लोग इसे मीठे में डालते हैं और भिगोने के बाद भी खाते हैं. किशमिश और मुनक्का भी ऐसे ही कुछ ड्राईफ्रूट्स हैं, जिनका इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा. कुछ लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, यानी उनके लिए मुनक्का और किशमिश में ज्यादा अंतर नहीं होता है. हालांकि ऐसा नहीं है, दोनों के अपने अलग-अलग गुण हैं और अलग पहचान भी है. आइए आज आपकी ये कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर करते हैं.

क्या होता है किशमिश?

किशमिश को अंगूरों को सुखाने के बाद तैयार किया जाता है, इसीलिए ये एक ड्राईफ्रूट है. इसका स्वाद खट्टा-मीठा होता है.

किशमिश खाने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं, इससे कब्ज जैसी दिक्कत में भी आराम मिलता है.

किशमिश में आयरन होता है, जिससे खून की कमी दूर होती है.

किशमिश की तासीर उतनी गर्म नहीं होती है, इसीलिए इसे स्वाद के लिए भी खाया जा सकता है.

क्या होता है मुनक्का?

मुनक्के भी अंगूरों से ही बनते हैं, लेकिन इसमें बडे़ अंगूरों का इस्तेमाल किया जाता है. ये खाने में मीठा लगता है.

मुनक्के का इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जाता है. ये एंटीऑक्सीडेंट्स और कई जरूरी तत्वों से भरपूर होता है.

मुनक्के को भिगोकर खाने से कैंसर और एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.

मुनक्का विटामिन ए और विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, ऐसे में ये आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है.

मुनक्के की तासीर थोड़ी गर्म होती है, ऐसे में आप इसे रात में भिगोकर सुबह खा सकते हैं.

किन लोगों के लिए हैं बेहतर?

किशमिश और मुनक्का उन लोगों के लिए एक वरदान की तरह हैं, जिन्हें खून की कमी होती है. इसके अलावा जिन लोगों का पेट नहीं खुलता है, उन्हें भी इसका सेवन करना चाहिए. पुरुषों के लिए भी मुनक्के को एक ताकतवर्धक के तौर पर देखा जाता है. बच्चों को भी आप रोज भिगोए हुए किशमिश खिला सकते हैं.