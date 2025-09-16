विज्ञापन

स्नेक प्लांट और सांपों का क्या है कनेक्शन? इसे घर के अंदर लगाना सही या गलत

Snake Plant: स्नेक प्लांट का नाम संसेविया ट्रिफसिआटा है, इसे अक्सर लोग अपने लिविंग रूम के लिए लेते हैं और आपने कई घरों में इसे देखा होगा. कुछ लोगों को इसके नाम को लेकर कंफ्यूजन रहती है.

Read Time: 3 mins
Share
स्नेक प्लांट और सांपों का क्या है कनेक्शन? इसे घर के अंदर लगाना सही या गलत
स्नेक प्लांट के नाम को लेकर रहती है कंफ्यूजन

घर के अंदर लगाए जाने वाले पौधों को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी रहती है. ज्यादातर लोग इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से पौधे इनडोर हैं और कौन से बाहर बालकनी में रखने होते हैं. स्नेक प्लांट भी एक ऐसा पौधा है, जो आपको हर घर में दिख जाएगा. इसे आप घर के अंदर रख सकते हैं. हालांकि कुछ लोगों को इसके नाम से ही डर लगने लगता है, उन्हें लगता है कि सांप के नाम वाले इस प्लांट में कुछ तो गड़बड़ होगी, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इसे सांप से जोड़कर देखने लगते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि इसका नाम स्नेक प्लांट क्यों है और इसका सांपों से कोई कनेक्शन है या नहीं... 

क्या होता है स्नेक प्लांट?

स्नेक प्लांट का नाम संसेविया ट्रिफसिआटा है, जिसे अक्सर लोग अपने लिविंग और बेडरूम में लगाते हैं. ये प्लांट कम मेंटेनेंस वाला होता है और इसके फायदे भी काफी हैं. ये उन तमाम प्लांट्स में शामिल है, जो एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं. स्नेक प्लांट हवा में मौजूद जहरीले तत्वों को ऑब्जर्व कर लेता है और हवा को साफ करने का काम करता है. पॉल्यूशन के खतरनाक स्तर पर जाने के दौरान ये आपके काम आ सकता है. 

भारत नहीं इस देश के लोग पीते हैं सबसे ज्यादा चाय, टॉप-5 में शामिल है पाकिस्तान का नाम

सांपों से क्या है कनेक्शन?

अब स्नेक प्लांट के नाम के पीछे की वजह को जान लेते हैं. जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका असली नाम संसेविया ट्रिफसिआटा है, लेकिन आम भाषा में इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है. इसकी बनावट की वजह से इसे ये नाम दिया गया है. इसके पत्तों पर जो डिजाइन होता है वो किसी सांप के शरीर जैसा लगता है, यही वजह है कि इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है.

इस प्लांट का शेप भी कुछ हद तक सांप से मेल खाता है. हालांकि इस प्लांट का सांपों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना ही इस प्लांट की तरफ सांप आकर्षित होते हैं. स्नेक प्लांट हवा को प्यूरिफाई करता है और इसे एक बार लगाने के बाद ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऐसे में आप इसे घर लेकर आ सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Snake Plant, Snake Plant For House, Snake Plant Benefits, Snake Plant And Snakes, Snake Plant Name
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com