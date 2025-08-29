विज्ञापन

टॉयलेट सीट जितना गंदा हो सकता है चॉपिंग बोर्ड! हो जाएं सावधान

चॉपिंग बोर्ड सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. माइक्रोप्लास्टिक और बैक्टीरिया से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते समय सही सफाई और सावधानी बेहद जरूरी है.

क्या आप भी रोज चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं? हो जाएं सावधान

Health Hazards of Using Chopping Board: आजकल लगभग हर किचन में सब्जियां और फल काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. यह भले ही सुविधाजनक लगे, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. एक हालिया स्टडी के अनुसार, चॉपिंग बोर्ड पर उतने ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जितने एक टॉयलेट सीट पर. इस पर मौजूद धूल, बैक्टीरिया और माइक्रोप्लास्टिक आपकी सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं.

माइक्रोप्लास्टिक का खतरा । side effects of using chopping board

प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड पर रखे जाने वाले खाने से माइक्रोप्लास्टिक शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. ये सूक्ष्म कण धीरे-धीरे आपके इम्यून सिस्टम, लीवर और पेट की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं. अगर आपको लगता है कि लकड़ी के बोर्ड सुरक्षित हैं, तो यह भी गलतफहमी है. स्टडी के अनुसार, लकड़ी के बोर्ड प्लास्टिक की तुलना में 4 से 22 गुना ज्यादा सूक्ष्म कण छोड़ सकते हैं.

चॉपिंग बोर्ड से होने वाली बीमारियां । chopping board bacteria

चॉपिंग बोर्ड से सबसे ज्यादा खतरा क्रॉस-कंटामिनेशन से होता है. यानी, जब कच्चे मांस, सब्जियों और फलों पर एक ही बोर्ड का इस्तेमाल होता है, तो बैक्टीरिया आसानी से फैल जाते हैं.

  • सैलमनेला (Salmonella): यह बैक्टीरियल इंफेक्शन पेट दर्द, डायरिया और उल्टी का कारण बनता है.
  • ई-कोलाई (E-coli): अस्वच्छ चॉपिंग बोर्ड से फैलने वाला यह बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है.
  • लिस्टेरिया (Listeria): यह खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के लिए खतरनाक है.
सुरक्षित रहने के आसान उपाय । kitchen hygiene tips

  • सब्जी, फल या मीट काटने के लिए हमेशा साफ और ड्राई सर्फेस का इस्तेमाल करें.
  • हर बार इस्तेमाल के बाद बोर्ड को गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह धोएं.
  • धोने के बाद बोर्ड को धूप में सुखाएं, ताकि बैक्टीरिया न पनप सकें.
  • गीले बोर्ड का इस्तेमाल न करें, क्योंकि नमी बैक्टीरिया के पनपने का बड़ा कारण है.

चॉपिंग बोर्ड आपकी किचन की जरूरत भले हो, लेकिन इसका सही इस्तेमाल और सफाई बेहद जरूरी है. वरना यह टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा साबित होकर आपके परिवार की सेहत बिगाड़ सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

