विज्ञापन

हरियाणा के छिकारा की कोठी देखकर फटी रह जाएंगी आंखें, बैठक ही इस दुनिया से बाहर की है, मिलियन में हैं फॉलोअर्स

हर्ष छिकारा हरियाणा के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. हाल ही में एक वीडियो में उनकी शानदार कोठी को दिखाया गया, जो किसी भव्य महल से कम नहीं.

Read Time: 3 mins
Share
हरियाणा के छिकारा की कोठी देखकर फटी रह जाएंगी आंखें, बैठक ही इस दुनिया से बाहर की है, मिलियन में हैं फॉलोअर्स
सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

आज के दौर में सोशल मीडिया ने आम लोगों को भी खास बना दिया है. कई बार किसी की मेहनत, लाइफस्टाइल या अनोखा अंदाज लोगों का ध्यान इस तरह खींच लेता है कि वह इंटरनेट पर छा जाता है. ऐसा ही एक नाम है हरियाणा के हर्ष छिकारा, जिनकी शानदार कोठी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके फॉलोवर्स की संख्या मिलियन में है, और उनकी कोठी की झलक देखकर सच में आंखें फटी रह जाती हैं.

वीडियो में सबसे पहले नजर आता है एक विशाल और भव्य गेट. गेट से ही अंदाजा लग जाता है कि अंदर कुछ खास है. जैसे ही कैमरा अंदर प्रवेश करता है, सामने एक ऐसी बैठक दिखाई देती है जो मानो किसी शाही दरबार से कम नहीं. देसी अंदाज और रॉयल फील का ऐसा मेल बहुत कम देखने को मिलता है.

बैठक की सबसे खास बात है दीवारों पर लगी महान हस्तियों की तस्वीरें. यहां भगत सिंह, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें सजी हुई हैं. यह केवल सजावट नहीं, बल्कि देशभक्ति और प्रेरणा का प्रतीक भी है. हर तस्वीर जैसे घर में आने वाले मेहमानों को एक संदेश देती है.

बैठक में रखे सिंहासन जैसे सोफे और कुर्सियां इसकी शान को और बढ़ा देते हैं. इनका डिजाइन पारंपरिक होते हुए भी बेहद आकर्षक है. लकड़ी की नक्काशी और भारी भरकम ढांचा इसे राजसी रूप देता है. ऐसा लगता है मानो किसी राजा का दरबार सजा हो. साथ ही शॉकेस में सजी ढेरों ट्रॉफियां इस बात का संकेत देती हैं कि परिवार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं.

घर का इंटीरियर भी काफी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है. बड़ी-बड़ी दीवारें, ऊंची छत और खुला स्पेस इसे और भव्य बनाते हैं. देसी संस्कृति की झलक हर कोने में नजर आती है, लेकिन साथ ही आधुनिकता का स्पर्श भी साफ दिखाई देता है. यही संतुलन इस कोठी को खास बनाता है.

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे देशभक्ति का दरबार कह रहा है तो कोई हरियाणा की शान बता रहा है. मिलियन में फॉलोवर्स होना यह दर्शाता है कि लोगों को उनका अंदाज और लाइफस्टाइल काफी पसंद आ रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chikkara Mansion Haryana, Jaw‑dropping Living Room, Viral Haryana Mansion, Luxury Living Room Design, Mansion Interior Trends, Haryana Home Tour, Instagrammable Living Space, Modern Mansion Decor, High‑end Home Interiors, Chikkara Mansion Photos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com