विज्ञापन

चिकन मसाला वेज होता है नॉनवेज? 99 फीसदी लोग नहीं जानते हैं ये बात

Chicken Masala Non-Veg: चिकन या फिर मीट मसाले का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में तभी होता है जब कोई नॉनवेज डिश बन रही हो. चिकन या मटन बनाने में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
चिकन मसाला वेज होता है नॉनवेज? 99 फीसदी लोग नहीं जानते हैं ये बात
चिकन और मीट मसाले को लेकर दूर करें अपना कंफ्यूजन
  • चिकन या मटन मसाले का इस्तेमाल मुख्य रूप से नॉनवेज व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है
  • कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि चिकन या मीट मसाला वेज है या फिर नॉनवेज
  • इस मसाले में खड़े मसाले और सुगंधित तत्व होते हैं जो नॉनवेज व्यंजनों का स्वाद बढ़ाते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

घर में रखी कई चीजों को लेकर अक्सर हमें कई भ्रम रहते हैं, कई चीजों की तासीर ठंडी होती है, लेकिन लोग उन्हें गर्म समझते हैं. चिकन मसाले को लेकर भी ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन रहता है. लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि चिकन या मटन मसाला आखिर वेज होता है या फिर नॉनवेज... इसी वजह से लोग इसे बाकी सब्जियों में इस्तेमाल नहीं करते हैं और ऐसा करने से बचते हैं. आज हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि इस मसाले में होता क्या है. 

कब होता है चिकन मसाले इस्तेमाल?

चिकन या फिर मीट मसाले का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में तभी होता है जब कोई नॉनवेज डिश बन रही हो. चिकन या मटन बनाने में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. कुछ लोग बाकी सब्जियों में भी टेस्ट बढ़ाने के लिए इस मसाले का इस्तेमाल कर लेते हैं. 

क्या नॉनवेज होता है मीट मसाला?

अब ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि चिकन मसाला नॉनवेज होता है या फिर वेज... दरअसल चिकन या मटन मसाला पूरी तरह से वेज होता है. इसमें नॉनवेज कुछ भी नहीं होता. इस मसाले में ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो नॉनवेज का टेस्ट बढ़ाने में मदद करती हैं. इसमें तमाम तरह के खड़े मसाले और सुगंध देने वाले मसाले होते हैं. इससे आपकी डिश में एक अलग फ्लेवर आता है.

बारिश के मौसम में जहरीला पानी पी रहे हैं आप? ऐसे घर पर ही कर सकते हैं टेस्ट

क्यों कहा जाता है चिकन मसाला?

नॉनवेज बनाने के लिए कुछ खास मसालों का पाउडर तैयार होता है, इसीलिए इसे चिकन या मीट मसाला कहा जाता है. आप चाहें तो बिना सोचे इसे किसी भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि हर सब्जी का अपना अलग टेस्ट और फ्लेवर होता है, ऐसे में चिकन मसाला किसी दूसरी सब्जी का टेस्ट बदल सकता है. आप तभी इसे इस्तेमाल करें, जब आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की जरूरत हो. 

अब अगर आगे कोई चिकन मसाले को लेकर आपसे ये कहे कि इसे सब्जी में इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉनवेज मसाला है तो आप उसे समझा सकते हैं कि मसाले के नाम में चिकन है, लेकिन ये मसाला पूरी तरह से वेज है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chicken Masala Recipe, Chicken Masala Nonveg, Chicken Masala Veg Or Nonveg, Chicken Masala Things
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com