अमेजन सेल: बंपर डिस्काउंट पर खरीदें पिलो, मैटरेस और दूसरे बिस्तर के सामान

1. Wakefit Hollow Fiber Pillow

पिलो के इस एक सेट में दो पिलो मिलते हैं, एक सफेद और ग्रे रंग के हैं. ये पिलो बेहत फ्लफी और आरामदायक हैं. इनका पैटर्न भी अट्रैक्ट करने वाला है.

इसे आप 648 रुपये में खरीद सकते हैं

2. Duroflex Back Magic

इस ब्रांड का यह मैटरेस 5 इंच मोटाई और डबल साइज का है. इनमें बैक सपोर्ट लगा होता है और ये बहुत सॉफ्ट और आरामदायक होते हैं.

इसे आप 12,233 रुपये में खरीद सकते हैं

3. SleepyCat Original Orthopedic Gel Memory Foam Mattress

अगर आपको बेहद सुकून से नींद लेनी है तो ये मैटरेस आपके लिए ही बना है. सिंगल साइंज मैटरेस में 1 इंच जेल मेमोरी फोम की लेयर है और इसकी मोटाई करीब 5 इंच है.

इसे आप 7,591रुपये में खरीद सकते हैं

4. Bull Bear Sleeping Eye Mask

अगर आप अंधेरे में सोना पसंद करते हैं तो यह स्लीपिंग मास्क आपके लिए ही है. ये काले रंग में है और जब आप इसे लगागर सोते हैं तो यह आपकी आंखों को भी बहुत आराम देगा. यह 100% शहतूत रेशम से बनाया गया है.

इसे आप 199 रुपये में खरीद सकते हैं

5. SleepX Dual Comfort Mattress

इसकी फोम हाई-डेंसिटी की है. ये बेहद नरम मैटरेस है.

इसे आप 7,931 रुपये में खरीद सकते हैं

6. Metron Medical Grade Supportive Bed Wedge Pillow

ये एक नरम पिलो है जो आपकी पीठ-गर्दन को पूरा और सही सपोर्ट देता है. इस पर आप आराम से घंटो पीठ या गर्दन लगाकर आराम कर सकते हैं.

इसे आप 2,815 रुपये में खरीद सकते हैं

7. My Armor Orthopedic Memory Foam Pillow

100 फीसदी मेमोरी फोम से बना, यह तकिया आपके शरीर के आकार के शेप ले लेता है और पीठ-गर्दन को सही पोस्चर के साथ सपोर्ट और आराम देता है.

इसे आप 1,190 रुपये में खरीद सकते हैं

8. The White Willow Memory Foam Cooling Gel Orthopedic Bed Pillow

यह पिलो आपको आरामदायक नींद तो देता ही है साथ ही ये आपकी गर्दन के दर्द को भी कम करता है.

इसे आप 1,099 रुपये में खरीद सकते हैं

9. Friends of Meditation 100% Mulberry Silk Eye Mask

ये आई स्लीपिंग मास्क 100% मलबरी सिल्क से बना है, यह आपकी आंखों पर आसानी से फिट हो जाता है और यह स्ट्रेचेबल भी है.

इसे आप 291 रुपये में खरीद सकते हैं

10. Ross 100% Mulberry Silk Sleep Mask Eye Mask

यह आई स्लीपिंग मास्क 100% रेशम से मिलकर बना है. जो रात में अच्छी नींद देता है. इसमें लगे स्ट्रैप से आपका सिर भी दर्द नहीं होता.

इसे आप 249 रुपये में खरीद सकते हैं

