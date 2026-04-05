चित्रकूट जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब ऑनलाइन बुक कर पाएंगे सर्किट हाउस

Chitrakoot Online Booking: धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर चित्रकूट हर साल हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है. ऐसे में यहां आने वाले लोगों के लिए ठहरने की सुविधा हमेशा एक अहम मुद्दा रही है. अब इस समस्या को हल करने के लिए शासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. चित्रकूट स्थित सर्किट हाउस की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है. इस नई व्यवस्था के जरिए अब देश-विदेश का कोई भी व्यक्ति आसानी से कमरा बुक कर सकता है. इसका उद्देश्य न केवल सुविधा बढ़ाना है, बल्कि पारदर्शिता और भरोसे को भी मजबूत करना है.

क्या है नई व्यवस्था?

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई इस सुविधा के तहत अब सर्किट हाउस में ठहरने के लिए लाइन में लगने या सिफारिश ढूंढने की जरूरत नहीं होगी. पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है, जिससे आम नागरिक भी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं.

शासन द्वारा #चित्रकूट आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं और विशिष्ट अतिथियों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब चित्रकूट स्थित सर्किट हाउस की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी नागरिक, चाहे वह भारत का हो या विदेश का,… pic.twitter.com/GZNPdhxfsJ — DM Chitrakoot (@ChitrakootDm) April 3, 2026

कैसे करें बुकिंग?

अब बुकिंग करना बेहद आसान हो गया है. इच्छुक व्यक्ति उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://guesthouse.uppwd.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं.

पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें

अपनी श्रेणी चुनें.

उपलब्ध कमरों की सूची देखें.

ऑनलाइन भुगतान कर बुकिंग कन्फर्म करें.

कौन कर सकता है बुकिंग?

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सभी के लिए खुली है.

भारत के नागरिक.

विदेश से आने वाले पर्यटक.

श्रद्धालु और आम लोग.

कमरे की उपलब्धता के आधार पर कोई भी व्यक्ति आसानी से बुकिंग कर सकता है.

शुल्क और नियम

भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा (नेट बैंकिंग, UPI, कार्ड)

चेक-इन के समय वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा.

प्रति कक्ष, प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क निर्धारित किया गया है.

क्या होगा फायदा?

इस नई व्यवस्था से कई बड़े फायदे मिलेंगे:

पारदर्शिता बढ़ेगी: अब किसी भी तरह की सिफारिश या पक्षपात नहीं.

समय की बचत: घर बैठे बुकिंग संभव.

सुरक्षित विकल्प: सरकारी आवास में भरोसेमंद ठहराव.

पर्यटन को बढ़ावा: अधिक लोग आसानी से चित्रकूट आ सकेंगे.

चित्रकूट में सर्किट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा एक स्मार्ट और स्वागत योग्य पहल है. यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में भी एक मजबूत उदाहरण है.