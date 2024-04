इस बार मई जून की छुट्टियां मनाएं इस बर्फीली जगह, गर्मी से मिलेगी राहत और शोर-शराबे से सुकून

रानीखेत भी आप जा सकते हैं. कुमाऊं की पहाड़ियों में बस उत्तराखंड का यह शहर बर्फ से ढका होता है.

Best hill stations : मई-जून के महीने में गर्मी का तापमान चरम पर होता है. ऐसे में लोग पहाड़ी जगहों की तलाश करते हैं, जहां उन्हें कुछ समय तपती धूप से राहत मिले. वहीं, इस महीने बच्चों के स्कूल की भी छुट्टियां चल रही होती हैं, इसलिए भी लोग ट्रैवल के लिए मई जून चुनते हैं. ऐसे में हम आपको इस बार की समर वैकेशन (best place to travel with family in summer) के लिए एक ऐसा हिल स्टेशन बता रहे हैं, जहां पर आपको सुकून मिलेगा. साथ ही, परिवार के साथ क्वालिटी समय बिता सकेंगे, तो चलिए जानते हैं.