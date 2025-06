व्हाइट ड्रेस के साथ पहनती हैं इस कलर की ब्रा? तो ना करें ये स्टाइलिंग मिस्टेक, जानें कौन-सा रंग पहने

Right Bra Color For White Outfits: व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है जो कि सभी को बहुत अच्छा लगता है. सफेद कलर देखकर मन तो शांत होता ही है, साथ ही गर्मी भी कम लगती है. सफेद कलर अधिकांश लोगों को पसंद होता है. वहीं, महिलाएं व्हाइट रंग का आउटफिट पहनने से पहले गहरी सोच में पड़ जाती हैं कि इसके साथ क्या पहनें और कैसे पहनें. महिलाएं बीते कई समय से व्हाइट शर्ट या टीशर्ट के नीचे व्हाइट ब्रा पहनती हुई आ रही हैं. लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है (Why Wearing White Bra Under White Outfit Is Bad). क्या आपने कभी सोचा है कि, व्हाइट टीशर्ट के साथ व्हाइट ब्रा पहनना सही है या गलत है? आज हम आपको एक ऐसे कॉमन स्टाइलिंग मिस्टेक के बारे में बताने वाले हैं (Styling Mistakes With White Outfits For Women), जिसको सुनकर कई लोग हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि कब से हम ये बड़ी गलती करते हुए आ रहे थे. आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी व्हाइट आउटफिट के साथ सफेद ब्रा बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए क्योंकि वो आउटफिट के नीचे विजिबल होती है (Common Mistakes Of Undergarment With White Color Outfits). इस मिस्टेक से बचने के लिए आज हम आपके लिए एक उपाय लाए हैं, तो चलिए जानते हैं.

व्हाइट आउटफिट के साथ सफेद ब्रा क्यों नहीं पहननी चाहिए? (Why White Bra Is Not For White Color Outfit)



अगर आप सोच रही हैं कि व्हाइट के साथ व्हाइट पहनने में क्या परेशानी है और क्यों नहीं पहननी चाहिए. तो आपको बता दें, व्हाइट आउटफिट के साथ व्हाइट ब्रा पहनते हैं तो वो और ज्यादा विजिबल होती है. व्हाइट ब्रा और स्किन के बीच में कंट्रास्ट हो जाता है, इसलिए ही सफेद कपड़ों के साथ व्हाइट ब्रा पहनना अवॉइड करना चाहिए.

व्हाइट कलर के साथ किस रंग की ब्रा पहननी चाहिए?



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @imagecoachsia के अकाउंट से स्टाइलिंग मिस्टेक को बताते हुए एक वीडियो शेयर किया गया है. उसमें उन्होंने बताया है कि, व्हाइट टॉप्स या टीशर्ट्स के साथ व्हाइट ब्रा बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए. ये एक बहुत ही बड़ा स्टाइल मिस्टेक है जो कि अधिकांश लोग करते हैं. इसकी जगह उन्होंने सजेस्ट किया है कि व्हाइट कलर के आउटफिट के साथ न्यूड कलर की ब्रा पहननी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती है.

व्हाइट आउटफिट के साथ और किन बातों का रखना है ध्यान?



आगे जानें तो, अगर आप सच में व्हाइट कलर के नीचे अपनी ब्रा को सीमलेस दिखाना चाहती हैं तो रंग का तो ध्यान रखना ही होता है. साथ ही फिटिंग का भी महत्वपूर्ण रोल होता है. अगर आपके ब्रा की फिटिंग अच्छी नहीं होती है तो भी आपका आउटफिट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ही सही फिटिंग भी होना बहुत ही जरूरी है. अगर आपने बहुत समय से फिटिंग नहीं करवाई है तो आप घर पर ही टेप लेकर नाप ले लें.

खुद से कैसे मापें ब्रा साइज?



अगर आप घर पर ही अपना ब्रा साइज मापना चाहती हैं तो, इसके लिए आप सबसे पहले इंची टेप लें और इन स्टेप्स को फॉलो करें:

बैंड साइज

सबसे पहले बैंड साइज मापे, ये आपकी छाती के नीचे की लाइन का मेजरमेंट होता है. इसके लिए आप मेजरिंग टेप लेकर अपनी छाती के नीचे कसकर लपेट लें. इसके बाद जो भी माप आए उसको इंच में लिख लें, वही आपका बैंड साइज होगा.

बस्ट साइज

इसके बाद अपनी बस्ट को मेजर करें. ये आपकी छाती के सबसे उभरे हुए हिस्से का मेजरमेंट होता है. इसके लिए आप मेजरिंग टेप को लपेटें और ध्यान रहे कि टेप ना ज्यादा टाइट हो ना ज्यादा लूज. जो भी माप आए उसको इंच में लिख लें, ये ही आपका बस्ट साइज होगा.

कप साइज

इसके बाद अपना कप साइज मापें. कप साइज के लिए आपको बस्ट साइज से बैंड साइज को माइनस (Cup Size= Bust Size-Band Size) करना होगा.