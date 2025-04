Best Nepali Dishes In Delhi: फूड लवर्स को तरह-तरह के फूड आइटम और ऑथेंटिक डिशेज ट्राई करने का मन करता है. सिर्फ इंडियन डिशेज ही नहीं बल्कि फूड लवर्स विदेशों की कई डिशेस भी ट्राई करते हैं और उनके ऑथेंटिक टेस्ट को पसंद करते हैं. ऐसे में आप भारत के पड़ोसी देश नेपाल के ट्रेडिशनल खाने का लुत्फ उठाना चाहते हैं, वह भी नेपाली स्टाइल में तो इसके लिए आपको काठमांडू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप दिल्ली में (Delhi Me Best Nepali Khane Ki Jagah) बैठे-बैठे ही नेपाली खाने का जायका ले सकते हैं वह भी बजट में, आइए आपको बताते हैं कहां.

दिल्ली में लें नेपाली जायका (Nepali Food And Drink In Kathmandu Grill)



इंस्टाग्राम पर rooptheexplorerr नाम से बने पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है. यह दिल्ली के सफदरगंज में स्थित काठमांडू ग्रिल का है. जहां पर आपको ऑथेंटिक नेपाली फूड मिलेगा और बिल्कुल वैसे ही जैसे नेपाल में सर्व किया जाता है. इस वीडियो में बताया गया है कि बिना पासपोर्ट के ही आप सीधे नेपाल का सफर कर लेंगे. यहां पर नेपाल की ट्रेडिशनल बीयर से लेकर झोल मोमो, नेपाली थाली और कई बेहतरीन डिशेज मिलती है. जिनका स्वाद आप चख सकते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोगों इसे लाइक कर चुके हैं और इस जगह की और डिटेल्स मांग रहे हैं. साथ यह भी पूछ रहे हैं कि इनके प्राइस क्या है? तो आपको बता दें कि काठमांडू ग्रिल में ऑथेंटिक खाना आपको एकदम बजट में मिल जाएगा.

टॉप नेपाली फूड आइटम (Top Nepali Food Items)



मोमो : मोमो नेपाल की ऑथेंटिक डिश है. हालांकि, यह भारत में भी मिलते है, लेकिन नेपाली स्टाइल स्टीम डंपलिंग्स बेहद ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी होते हैं.

दाल भात : भारत की तरह नेपाल में भी दाल भात खूब खाया जाता है. यहां पर स्टीम राइस के ऊपर दाल और ढेर सारा शुद्ध घी डालकर इसे ट्रेडिशनल अंदाज में सर्व किया जाता है.

गुन्द्रुक : यह फर्मेंटेड पत्तेदार सब्जी होती है, जिसे रोटी या चावल के साथ परोसा जाता है.

सेल रोटी : सेल रोटी नेपाल की ट्रेडिशनल डिश है. यह चावल से बनी एक मीठी डिश होती है, जो तीज त्योहार या दशैं में बनती है.

योमारी : योमारी चावल की डोली होती है, जिसमें गुड़ और नारियल भरा जाता है.

थुकपा : थुकपा नूडल्स सूप होते हैं, जिसमें ढेर सारी सब्जियों का स्टॉक और नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है.

चोइला : चोइला मसालेदार ग्रिल मीट होता है, जो चिकन या मटन के साथ बनाया जाता है और इसे नेपाल में स्टीम राइस के साथ सर्व किया जाता है.

चटमारी : चटमारी नेपाल का स्ट्रीट फूड है. यह एक पैनकेक होता है, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है.

आलू तामा : आलू तामा आलू और बांस के अचार की सब्जी होती है, जिसे साइड डिश के रूप में सर्व किया जाता है.

सुकुटी साधेको : सुकुटी साधेको एक नेपाली मीट है, जो ड्राई होता और उसे भूनकर या ग्रेवी में बनाया जाता है.