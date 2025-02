दिन में 3-4 का ब्लैक कॉफी पीने से लीवर पर पड़ेगा क्या असर

Benefits Of Black Coffee For Liver: चाय कॉफी का एडिक्शन ऐसा है कि अगर जब तक चाय कॉफी ना मिले आपका दिन ही शुरू नहीं हो पता है. कुछ लोगों के दिन की शुरुआत ही चाय या कॉफी (drinking tea empty stomach in morning) के साथ होती है. लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप बिना दूध और चीनी के रोज सुबह ब्लैक कॉफी (Black Coffee Ke Fayde) पीते हैं, तो इससे आपके लीवर (black coffee effect on liver) पर क्या असर पड़ता है और तीन से चार कप दिन में ब्लैक कॉफी पीने से क्या होता है? यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है या नुकसानदायक आइए जानें...

ब्लैक कॉफी से लीवर पर पड़ने वाले इफेक्ट - Effects Of Black Coffee On Liver

इंस्टाग्राम पर podwithnik and gastroliver.care नाम से बने पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है.

इसमें बताया गया है कि ब्लैक कॉफी यानी कि बिना दूध और चीनी के कॉफी अगर आप दिन में तीन से चार बार पीते हैं, तो यह आपके लीवर में जमा फैट को कम करने में मदद करता है.

ब्लैक कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य कंपाउंड पाए जाते हैं, जो लीवर की इंफ्लेमेशन और फाइब्रोसिस को कम करने में मदद करते हैं.

ब्लैक कॉफी लीवर को डिटॉक्स करती है, लीवर फाइब्रोसिस, फैटी लीवर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और 277000 से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

ब्लैक कॉफी के अन्य फायदे - Other Benefits Of Back Coffee

ब्लैक कॉफी में कैफीन होता है, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज करता है.

ये आपकी भूख को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, जिससे वेट लॉस करने में मदद मिलती है.

ब्लैक कॉफी आपकी एनर्जी को बूस्ट करने का काम करती हैं.

इसमें कैफीन पाया जाता है जो मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है.

र्कआउट से पहले अगर आप ब्लैक कॉफी का सेवन करते हैं तो उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है.

नियमित रूप से ब्लैक कॉफी पीने से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है.

यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है.

ब्लैक कॉफी हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है.

यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है.

हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम होता है.

ब्लैक कॉफी डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करती है.

इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

ब्लैक कॉफी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत बनाती है.

कब्ज की समस्या को दूर करती है.

सुबह खाली पेट ब्लैक कॉफी पीने से पेट संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं.

ब्लैक कॉफी को हमेशा बिना चीनी और दूध के पिएं.

इसे रोजाना 2-3 कप से ज्यादा न पिएं, क्योंकि ज्यादा कैफीन से अनिद्रा, घबराहट और एसिडिटी हो सकती है.

आप सुबह या वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफी पी सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.