विज्ञापन

कम उम्र में झड़ रहे या सफेद हो रहे बाल? ये हैं बालों को काला और घना बनाने वाले विटामिन्स

Vitamins For Hair Growth: बालों की असली चमक किसी बोतल में नहीं, बल्कि आपकी थाली में छिपी है. इन जरूरी विटामिन्स को अपनी डाइट में शामिल करें और पाएं हर दिन काले, घने और हेल्दी बाल.

Read Time: 3 mins
Share
कम उम्र में झड़ रहे या सफेद हो रहे बाल? ये हैं बालों को काला और घना बनाने वाले विटामिन्स
Hair Growth Vitamins: हेयर हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है ये विटामिन्स

Hair Growth Vitamins: आज के समय में हर दूसरी महिला या पुरुष बाल झड़ने या समय से पहले सफेद होने की समस्या से परेशान है. पॉल्यूशन, स्ट्रेस और गलत डाइट की वजह से हेयर फॉल अब सिर्फ एक 'कॉमन प्रॉब्लम' नहीं, बल्कि बड़ी चिंता बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों की खूबसूरती सिर्फ महंगे शैम्पू या सीरम पर नहीं, बल्कि आपके खान-पान में मौजूद विटामिन्स पर भी निर्भर करती है? आइए जानते हैं वो जरूरी Hair Vitamins, जो बालों को अंदर से मजबूत और बाहर से चमकदार बनाते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

विटामिन B12 – बालों के लिए वरदान (balo ke liye konsa vitamin chahiye)

  • अगर बाल झड़ रहे हैं या उनका कलर फीका पड़ने लगा है, तो विटामिन B12 आपकी हेल्प कर सकता है.
  • यह विटामिन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाता है.
  • दूध, अंडा, फिश और चिकन जैसे फूड्स में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है.
  • इसे नियमित रूप से लेने से बालों का गिरना कम होता है और वे स्वाभाविक रूप से काले बने रहते हैं.
Latest and Breaking News on NDTV

विटामिन B6 और B9 – ग्रे हेयर से बचाने वाला कॉम्बो (how to improve hair health)

  • अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, तो विटामिन B6 और B9 आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं.
  • पालक, टूना, अंडा, गाजर, शकरकंद और केले में B6 होता है, जो बालों के नेचुरल पिग्मेंट को बरकरार रखता है.
  • वहीं विटामिन B9 (फोलेट) बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है.
  • अंडा, मछली, रेड मीट और एवोकाडो से मिलने वाला B9 स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और बालों को वॉल्यूम देता है.
Latest and Breaking News on NDTV

विटामिन B5 – घने और स्ट्रॉन्ग बालों का सीक्रेट (balo ke liye vitamin)

  • अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं, तो विटामिन B5 (पैंटोथेनिक एसिड) आपके बालों की असली जरूरत है.
  • यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें पतला या डल होने से बचाता है.
  • मशरूम, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो, मटर और बीन्स विटामिन B5 के बेहतरीन सोर्स हैं.
  • इन फूड्स को डाइट में शामिल करने से कुछ ही हफ्तों में बालों की मजबूती और चमक बढ़ जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Balo Ke Liye Konsa Vitamin Chahiye, Balo Ke Liye Vitamin, Vitamins For Black Hair, Vitamins For Thick Hair, Vitamins For Dense Hair, Vitamins To Improve Hair Health, How To Improve Hair Health, Black Hair Home Remedies, Dense Hair Home Remedies, Hair Vitamins, Vitamins For Hair Growth, Hair Fall Solution, Vitamin B12 For Hair, Vitamin B6 And B9 Benefits, Balo Ke Liye Vitamin Tablet
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com