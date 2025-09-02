अगर आपके भी गुच्छे के गुच्छे झड़ रहे हैं बाल, तो इन बातों का रखें खास ध्यान

Causes Of Hair Loss: हर महिला चाहती है कि उसके बाल लंबे, घने और खूबसूरत हों, लेकिन आजकल बढ़ते प्रदूषण, तनाव और गलत खानपान के कारण Hair Fall एक आम समस्या बन गई है. रोजाना लगभग 70 से 100 बाल गिरना सामान्य है, लेकिन जब यह संख्या ज्यादा हो जाए, तो चिंता करने की जरूरत होती है.

महिलाओं में बाल झड़ने के कारण | Causes of Hair Fall in Women

गलत हेयरस्टाइल – बहुत कसकर पोनीटेल या चोटी बनाना बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है.

गर्भावस्था और हार्मोनल बदलाव – प्रेग्नेंसी, डिलीवरी और मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलाव से बाल झड़ने लगते हैं.

दवाइयों का असर – कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी Hair Fall का कारण बनते हैं.

पोषण की कमी – आयरन, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी बालों की सेहत बिगाड़ देती है.

अत्यधिक तनाव – स्ट्रेस और चिंता का सीधा असर बालों की ग्रोथ पर पड़ता है.

अन्य कारण – बार-बार डाइटिंग करना, विटामिन A की अधिकता, सर्जरी या गंभीर बीमारी से रिकवरी के दौरान भी बाल गिर सकते हैं.

महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान | Hair Care Tips for Women

बालों को ज्यादा कसकर कभी न बांधें.

कंघी को साफ रखें और गीले बालों में कंघी करने से बचें.

धूप और प्रदूषण से बचाने के लिए बाहर निकलते समय सिर को ढकें.

गर्म पानी से बाल न धोएं, इससे बाल रूखे और कमजोर हो जाते हैं.

योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

बालों को झड़ने से कैसे रोकें? | How to Stop Hair Fall Naturally

संतुलित आहार – प्रोटीन और आयरन से भरपूर डाइट लें.

तेल की मसाज – नारियल या सरसों के तेल से हल्की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जड़ें मजबूत होती हैं.

बेबी शैंपू का इस्तेमाल – हार्श केमिकल वाले शैंपू की जगह माइल्ड शैंपू का उपयोग करें.

घरेलू नुस्खे – अंडा, कोकोनट मिल्क और हेयर मास्क लगाने से बाल मजबूत बनते हैं.

स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स से दूरी – हेयर स्प्रे, जेल और हीट टूल्स का इस्तेमाल कम करें.

महिलाओं में बाल झड़ना कई कारणों से हो सकता है, लेकिन सही डाइट, अच्छे हेयर केयर प्रोडक्ट्स और घरेलू नुस्खों से इसे काफी हद तक रोका जा सकता है.

नियमित देखभाल से आप अपने बालों को दोबारा मजबूत, घना और खूबसूरत बना सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

