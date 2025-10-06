विज्ञापन

Avocado Hair Mask: चाहिए सॉफ्ट, ग्लोइंग और बेदाग त्वचा? आज से ही ट्राई करें ये एवॉकाडो फेस मास्क

Avocado Face Mask: क्या आपको भी चाहिए सॉफ्ट ग्लोइंग और बेदाग त्वचा तो ट्राय करें एवॉकाडो से बनने वाले ये फेस मास्क, जिसका असर आपको कुछ ही दिनों में नजर आने लगेगा. जान लें यहां इसे बनाने का तरीका.

Read Time: 3 mins
Share
Avocado Hair Mask: चाहिए सॉफ्ट, ग्लोइंग और बेदाग त्वचा? आज से ही ट्राई करें ये एवॉकाडो फेस मास्क
DIY Avocado Face Mask for at Home Self Care: एलोवेरा फेस मास्क कैसे बनाएं?

Avocado Face Mask: पोषक तत्वों से भरपूर एवॉकाडो सेहत के साथ ही त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसके इस्तेमाल से स्किन हाइड्रेट रहती है, चेहरे के दाग-धब्बे दूर होते हैं और त्वचा पर निखार भी आता है, तो अगर आपको भी चाहिए हेल्दी स्किन के साथ नेचुरल निखार, तो एवॉकाडो को इस्तेमाल आज से ही करना शुरू कर दें और इसे बनाएं अपने ब्यूटी रूटीन का साथी. इसका असर आपको कुछ ही दिनों में नजर आने लगेगा. जान लें यहां इसे बनाने का सही तरीका.

एवॉकाडो- हल्दी फेस पैक (face mask for soft skin)

सामग्री- 1/2 एवॉकाडो (छीलकर कद्दूकस किया हुआ), 1/2 इंच कच्ची हल्दी (छीलकर कद्दूकस की हुई).

विधि (skin smoothning face mask)

  • बोल में दोनों चीज़ें मैश करके चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें.
  • हफ्ते में एकबार इसे लगाएं.
Latest and Breaking News on NDTV

एवॉकाडो- बनाना फेस मास्क (avocado face mask for glowing skin)

सामग्री- 1/2 एवॉकाडो (छिलका उतरा हुआ), 1/2 केला (छिला हुआ).

विधि (skin care)

  • मिक्सी जार में दोनों चीज़ें मिलाकर पेस्ट बना लें.
  • इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें.
Latest and Breaking News on NDTV

एवॉकाडो-खुबानी फेस मास्क (DIY Avocado Face Mask for at Home Self Care)

सामग्री- 1/2 मीडियम आकार का एवॉकाडो (छिला हुआ), 1/2 मीडियम आकार की खुबानी (बीज निकाली हुई).

विधि (Does avocado make your face glow)

  • दोनों चीजों को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बनाएं.
  • इसे चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट बाद धो लें.
  • हफ्ते में दो बार इसे लगाएं, जल्दी ही फर्क नजर आने लगेगा.
Latest and Breaking News on NDTV

एवॉकाडो- कुकंबर फेस मास्क (avocado face mask benefits)

सामग्री- 1/2 एवॉकाडो (छिला हुआ), 5 टेबलस्पून खीरे का रस

विधि (avocado face mask kaise banaye)

  • एवॉकाडो को पीसकर खीरे के रस में मिला लें.
  • तैयार पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें.
  • अच्छे नतीजों के लिए हफ्ते में दो बार इसे लगाएं.
Latest and Breaking News on NDTV

एवॉकाडो के फायदे (Avocado benefits)

  • बढ़ती उम्र के साथ पड़ने वाली झुर्रियां एवॉकाडो के इस्‍तेमाल से दूर होती हैं.
  • एवॉकाडो स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे स्किन बढ़ती उम्र में भी जवां बनी रहती है.
  • एवॉकाडो के इस्तेमाल से सूजन की समस्या भी कम हो जाती है.
  • एवॉकाडो में मौजूद विटामिन ई त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com