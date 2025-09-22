विज्ञापन

ऑस्ट्रिया में बसना चाहते हैं? जानिए कैसे मिलेगी 5 साल बाद Permanent Residency

अगर आप यूरोप में बसने का सपना देख रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया आपको देता है Golden Opportunity. बस आपको करना होगा ये काम और आप पा सकते हैं Austria PR, जो आपके करियर और फैमिली दोनों के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
ऑस्ट्रिया में बसना चाहते हैं? जानिए कैसे मिलेगी 5 साल बाद Permanent Residency
जानिए क्यों इस देश में बसना चाहते हैं दुनिया के लोग, भारतीयों के लिए सुनहरा मौका

Austria permanent residency for Indians: आल्प्स की वादियों, कैफ़े कल्चर और हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर ऑस्ट्रिया अब भारतीयों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन रहा है. अगर आप यूरोप में जॉब और सेटलमेंट का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है. यह देश अब आपको देता है Permanent Residency (PR) का मौका.

The 5-Year Rule: कब मिल सकता है PR?

ऑस्ट्रिया का नियम साफ है...अगर आप यहां लगातार 5 साल तक कानूनी रूप से रहते हैं, तो आप PR के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस परमानेंट रेज़िडेंसी को जर्मन भाषा में कहा जाता है 'Daueraufenthalt-EU', जिसका मतलब है कि आपको लंबे समय तक यहां रहने और काम करने का अधिकार मिल जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Eligibility: किन्हें मिलेगा Permanent Residency?

PR पाने के लिए आपको कुछ बेसिक शर्तें पूरी करनी होंगी:-

  • लगातार 5 साल का लीगल स्टेटस ऑस्ट्रिया में होना चाहिए.
  • पूरे समय के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है.
  • सरकार के साथ पंजीकृत आवास (registered accommodation) होना चाहिए.
  • फाइनेंशियली सेल्फ-सफिशिएंट होना अनिवार्य है (जॉब, बिज़नेस या सेविंग्स के जरिए).
  • सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए.
  • German भाषा में B1 लेवल और Integration Agreement Module 2 पूरा करना होगा.

Application Process: कैसे करें Apply?

ऑस्ट्रिया में PR के लिए आवेदन करने के स्टेप्स:-

  • सबसे पहले Temporary Residence Permit हासिल करें और 5 साल तक लीगल रूप से रहिए.
  • सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करें – पासपोर्ट, फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, रेंट एग्रीमेंट/घर का प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट (यदि लागू).
  • लोकल Immigration Office या Provincial Authority में अपॉइंटमेंट बुक करें.
  • अपॉइंटमेंट के दौरान बायोमेट्रिक डाटा दें.
  • प्रोसेसिंग फीस भरें—€210 (लगभग ₹21,700).
  • अप्रूवल के बाद आपको Permanent Residence Card मिल जाएगी, जो हर 5 साल बाद रिन्यू करनी होगी.
Latest and Breaking News on NDTV

अतिरिक्त लाभ (Extra Benefits)

  • PR कार्ड मिलने के बाद आप वर्क और स्टडी दोनों कर सकते हैं.
  • आपके फैमिली मेंबर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वे शर्तें पूरी करें.
  • लंबे समय तक रहने से आपको Citizenship का रास्ता भी खुल सकता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Austria PR Process, Travel Tour, Austria Permanent Residency For Indians, Austria, Austria PR, Permanent Residency
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com