Anti-Valentine’s Week 2026 कैलेंडर: किक डे से ब्रेकअप डे तक, जानें सभी 7 एंटी-लव डे की पूरी लिस्ट

Anti Valentine'd Day Week List: 15 से 21 फरवरी तक मनाया जाने वाला एंटी-वैलेंटाइन वीक सिंगल लोगों के लिए एक हल्का-फुल्का और मजेदार सेलिब्रेशन है. यह हफ्ता प्यार का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि सिंगलहुड को ह्यूमर और कॉन्फिडेंस के साथ अपनाने के लिए जाना जाता है. जैसे ही Valentine's Day खत्म होता है, वैसे ही एंटी-वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो जाती है. यह सात दिनों का अनोखा सिलसिला 15 फरवरी को स्लैप डे से शुरू होकर 21 फरवरी को ब्रेकअप डे पर खत्म होता है. आइए जानते हैं सभी दिनों और उनकी खासियत के बारे में.

1. स्लैप डे – 15 फरवरी

एंटी-वैलेंटाइन वीक की शुरुआत स्लैप डे से होती है. इसका मतलब असली थप्पड़ नहीं, बल्कि बीते समय की नेगेटिविटी को ‘थप्पड़ मारकर' दूर करना है. पुराने दर्द, टॉक्सिक यादें और एक्स से जुड़े मैसेज डिलीट कर दीजिए. इसे इमोशनल डिटॉक्स समझें, ड्रामा नहीं.

2. किक डे – 16 फरवरी

16 फरवरी को मनाया जाने वाला किक डे आपको बीती बातों को ‘किक' मारकर बाहर करने का मौका देता है. पुराने गिफ्ट्स हटाएं, दिल का बोझ कम करें और नई शुरुआत के लिए जगह बनाएं. यह दिन अपनी शांति वापस पाने के नाम है.

3. परफ्यूम डे – 17 फरवरी

17 फरवरी को परफ्यूम डे सेल्फ-लव को समर्पित है. खुद को कोई खास तोहफा दें, जैसे वो परफ्यूम जिसे आप लंबे समय से लेना चाह रहे थे. खुद को खुश रखना हमेशा ट्रेंड में रहता है.

4. फ्लर्ट डे – 18 फरवरी

18 फरवरी को फ्लर्ट डे सिंगल्स को थोड़ा मस्ती भरा मौका देता है. नए लोगों से मिलिए, हल्की-फुल्की बात कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को फिर से जगाइए. यह दिन खुद पर भरोसा करने का जश्न है.

5. कन्फेशन डे – 19 फरवरी

19 फरवरी का दिन ईमानदारी के नाम है. अपने क्रश से दिल की बात कहें, मन की उलझन दूर करें या किसी से माफी मांग लें. यह दिन दिल खोलने और रिश्तों को साफ-साफ समझने का मौका देता है.

6. मिसिंग डे – 20 फरवरी

20 फरवरी को मिसिंग डे मनाया जाता है. इस दिन आप किसी खास को याद कर सकते हैं—चाहे वह दोस्त हो, पुराना पार्टनर या कोई खास शख्स. कभी-कभी अपनी भावनाओं को मान लेना ही सुकून दे जाता है.

7. ब्रेकअप डे – 21 फरवरी

एंटी-वैलेंटाइन वीक का आखिरी दिन 21 फरवरी को ब्रेकअप डे होता है. अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो अब सही नहीं लग रहा, तो यह दिन खुद की इज्जत और आजादी चुनने का प्रतीक है. कई बार आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना ही सबसे हिम्मत वाला कदम होता है.