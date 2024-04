पसीने की बदबू के कारण लोग आपसे भागते हैं दूर, तो यह सफेद चीज पानी में डालकर रोज नहाइए, फिर रहेंगे पूरे दिन फ्रेश

Benefits of alum : पसीने की बदबू दूर करेगी फिटकरी.

खास बातें पसीने की बदबू से परेशान हैं.

तो यह सफेद चीज आएगी काम.

बस इस तरह से करें इस्तेमाल.

Benefits Of Alum: फिटकरी (Alum) के कई फायदे (Benefits of Alum) हैं. इसका उपयोग स्किन के दाग धब्बों को कम करने से लेकर पसीने की बदबू को भगाने के लिए किया जा सकता है. गर्मी के मौसम में पसीना ज्यादा आने के कारण पसीने की बदबू आम परेशानी बन जाती है. ऐसे में अधिकतर लोग महंगे बॉडी डियोड्रेंट यूज करते हैं लेकिन यह ज्यादा देर तक काम नहीं करता है. इसके लिए फिटकरी का यूज किया जा सकता है. आइए जानते हैं पसीने के की बदबू दूर करने के लिए फिटकरी के उपाय (Alum to get rid from Body Odour).

पसीने की बदबू का घरेलू उपाय | (Pasine ki badbu dur kaise karen)

नैचुरल डियोड्रेंट