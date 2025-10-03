आलिया भट्ट और वरुण धवन ने दिए ये रिलेशनशिप टिप्स, बताया रिश्ते में कौन सी चीज जरूरी

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर वरुण धवन हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में पहुंचे थे. यहां दोनों ने कई सवालों का जवाब दिया और बताया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है. इस दौरान दोनों से ये भी पूछा गया कि शादीशुदा जिंदगी में प्यार को बरकरार रखने और रिश्तो की मजबूती के लिए क्या जरूरी है, जिस पर आलिया और वरुण ने जवाब दिया और बताया कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है. आप भी अपने रिश्ते में इन चीजों को अपनाकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को और खुशहाल बना सकते हैं.

आलिया भट्ट ने बताया क्या है जरूरी

आलिया भट्ट की शादी रणबीर कपूर से हुई है और दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम राहा है. ये बॉलीवुड का एक पावर कपल है और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश नजर आते हैं. अमेजन प्राइम के टॉक शो में ट्विंकल खन्ना ने जब आलिया से पूछा कि आपके लिए शादी में प्यार क्या है और ये किस तरह से काम करता है. इस पर आलिया ने कहा कि किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट काफी जरूरी है. अगर रिश्ते में रिस्पेक्ट है तो इसके बाद ही बाकी चीजें आती हैं.

वरुण धवन के लिए ये चीज जरूरी

वरुण धवन से जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके लिए किसी भी रिश्ते में Adaptability यानी चीजों के साथ बदलने की ताकत होना जरूरी है, क्योंकि लोग और हालात लगातार बदलते रहते हैं. इसीलिए दोनों पार्टनर्स को चीजों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए. कभी सामने वाले को मानना होता तो कभी हमें, इसी तरह से रिश्ता काम करता है.

इस शो के दौरान आलिया और वरुण ने ये भी बताया कि उनकी शादी कैसे हुई और इस दौरान क्या-क्या हुआ. इसके अलावा दोनों ने अपनी पसंदीदा जगह के बारे में भी बताया. आलिया ने बताया कि उन्हें मसाई मारा जाना पसंद है, वहीं वरुण ने बताया कि उन्हें बीच पसंद हैं, इसलिए उन्हें मालदीव अच्छा लगता है.