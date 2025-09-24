49 की उम्र में इस तरह खुद को स्वस्थ रखते हैं Abhay Deol, रोज सुबह करते हैं त्राटक ध्यान

Abhay Deol On Tratak Meditation: ज़रा सोचिए, भागदौड़ भरी ज़िंदगी, चारों तरफ़ तनाव और फिर भी कोई इंसान हमेशा शांत और सुकून से भरा दिखे...बॉलीवुड एक्टर अभय देओल ऐसे ही जाने जाते हैं. उनकी ये ठहराव भरी मुस्कान और संतुलित सोच का राज़ महंगे रिट्रीट्स या जटिल योग नहीं, बल्कि एक बेहद आसान और प्राचीन तकनीक है त्राटक मेडिटेशन.

त्राटक क्या है? (What is Trataka Meditation)

'त्राटक' संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब होता है...लगातार देखना. इसमें इंसान अपनी नज़र को एक बिंदु पर स्थिर रखता है, ज़्यादातर मोमबत्ती की लौ पर. सुनने में भले आसान लगे, लेकिन यह एक गहरी ध्यान साधना है. अभय देओल बताते हैं कि वह रोज़ सुबह कुछ मिनट कैंडल गेज़िंग मेडिटेशन (Bollywood actor meditation secret) करते हैं, जिससे उनका मन शांत होता है और दिनभर ध्यान केंद्रित रहता है.

फायदे क्या हैं? (Benefits of Candle Gazing Meditation)

Concentration बढ़ाता है – आज की दुनिया में जहां हर मिनट मोबाइल नोटिफिकेशन ध्यान भटकाते हैं, त्राटक आपको एकाग्र रहना सिखाता है.

Stress कम करता है – लौ को देखते-देखते दिमाग़ की उलझनें धीरे-धीरे शांत हो जाती हैं.

Mindfulness बढ़ाता है – यह आपको वर्तमान पल में रहने की आदत डालता है.

Anxiety पर असरदार – जिन लोगों को बेचैनी या बार-बार दौड़ते विचार सताते हैं, उनके लिए ये मेडिटेशन बेहद फ़ायदेमंद है.

घर पर कैसे करें Trataka Meditation?

एक मोमबत्ती जलाइए और उसे अपनी आंखों से करीब 15 इंच की दूरी पर रखिए.

लौ आपकी आंखों के बराबर या थोड़ा नीचे होनी चाहिए.

बिना पलक झपकाए लौ को देखते रहिए.

धीरे-धीरे नज़र को दाएं, फिर लौ पर, फिर बाएं ले जाइए.

यही प्रक्रिया ऊपर-नीचे और फिर नाक की नोक व भौंहों के बीच वाले बिंदु पर भी दोहराइए.

अंत में आंखें बंद करके 5 मिनट आराम कीजिए.

अभय देओल की सीख (Abhay Deol meditation)

अभय का कहना है कि छोटी-सी आदतें भी ज़िंदगी बदल सकती हैं. रोज़ का यह छोटा-सा ध्यान उन्हें grounded रखता है और दिनभर के तनाव से लड़ने की ताक़त देता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा