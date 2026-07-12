256 घंटे की मेहनत, 131 कारीगर और करोड़ों में एक रूबी, जानिए आमिर खान ने गौरी स्प्रैट की वेडिंग रिंग की खूबी

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी के बाद सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा हो रही है, वो है गौरी की खास वेडिंग रिंग. पहली नजर में ये रिंग जितनी खूबसूरत दिखती है, उसकी कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है. इस रिंग को तैयार करने में 256 घंटे लगे और 131 लोगों ने मिलकर इस पर काम किया. इतना ही नहीं, इसमें लगी लाल रूबी भी बेहद खास बताई जा रही है. इसकी डिजाइन और इसे बनाने में लगी मेहनत की वजह से अब ये रिंग सोशल मीडिया से लेकर लाइफस्टाइल की दुनिया तक चर्चा में है.

रिंग में क्या है खास (What Is Special About The Ring)

गौरी की वेडिंग रिंग खास ऑर्डर देकर बनवाई गई है. इसके बीच में मेडागास्कर की लाल रूबी लगाई गई है. कहा जा रहा है कि इस तरह की रूबी बहुत कम देखने को मिलती है. यही वजह है कि इस रिंग को आम रिंग से बिल्कुल अलग माना जा रहा है. इस रिंग के लिए सही रूबी ढूंढ़ने में ही तीन महीने से ज्यादा का समय लगा. इसके बाद डिजाइन बनाने, रूबी लगाने और रिंग को तैयार करने में कुल 256 घंटे लगे. इस काम में 131 लोगों ने मिलकर मेहनत की, ताकि हर छोटी चीज बिल्कुल सही दिखे.

डिजाइन क्यों है अलग (Why The Design Is Different)

इस रिंग की डिजाइन भी काफी अलग है. रूबी को सीधे रिंग पर लगाने की बजाय सोने की ताज जैसी डिजाइन के अंदर लगाया गया है. रूबी को ऐसा शेप दिया गया है जिससे उसका लाल रंग और ज्यादा उभरकर नजर आता है. इसके साथ डायमंड की बारीक डिटेल भी जोड़ी गई है, जिससे रिंग का लुक और सुंदर हो गया है.

रूबी क्यों बन रही है लोगों की पसंद (Why Ruby Is Trending)

डायमंड के साथ-साथ अब रूबी जैसी रंगीन जेमस्टोन वाली रिंग भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. लाल रूबी अपने गहरे रंग और अलग लुक की वजह से वेडिंग ज्वेलरी में खास जगह बना रही है. अगर कोई अपनी रिंग को सबसे अलग दिखाना चाहता है, तो रूबी एक अच्छा ऑप्शन मानी जा रही है.

अब क्यों बढ़ रहा है कस्टम वेडिंग रिंग का ट्रेंड (Custom Wedding Ring Trend)

आजकल सिर्फ महंगी रिंग खरीदना ही काफी नहीं माना जाता. लोग ऐसी वेडिंग रिंग चुन रहे हैं जो उनकी अपनी कहानी और पसंद को दिखाए. यही वजह है कि कस्टम डिजाइन वाली रिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. इसमें पसंद का स्टोन, अलग डिजाइन और खास डिटेल जोड़कर रिंग को पूरी तरह पर्सनल बनाया जाता है.

वेडिंग ज्वेलरी में बदल रहा है ट्रेंड (Wedding Jewellery Trend)

अब वेडिंग ज्वेलरी में सिर्फ चमक ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी भी मायने रखती है. लोग ऐसी रिंग और ज्वेलरी पसंद कर रहे हैं जो खास ऑर्डर पर बने और जिसका डिजाइन सबसे अलग हो. आमिर खान और गौरी स्प्रैट की वेडिंग रिंग भी इसी बदलते ट्रेंड की एक मिसाल मानी जा रही है.

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