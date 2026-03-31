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ये 7 आदतें आपके दिमाग को बना रही हैं कमजोर, आज से बदल लें, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने!

7 Habits That Damage Your Brain: आपकी रोजमर्रा की ये 7 आदतें आपके दिमाग को पहुंचा रही हैं नुकसान. यहां जानें क्या हैं वो खराब आदतें.

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ये 7 आदतें आपके दिमाग को बना रही हैं कमजोर, आज से बदल लें, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने!
The Worst Habits For Your Brain

7 Habits That Damage Your Brain: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मानसिक स्वास्थ्य यानी ब्रेन हेल्थ को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. हम रोजाना कई ऐसी आदतें अपनाते हैं जो देखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन धीरे-धीरे हमारे दिमाग की कार्यक्षमता पर असर डालती रहती हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, दिमाग सिर्फ सोचने का केंद्र नहीं है, बल्कि यह पूरे शरीर के कामकाज को नियंत्रित करता है. ऐसे में अगर इसकी सेहत प्रभावित होती है, तो इसका असर हमारी याददाश्त, ध्यान, फैसले लेने की क्षमता और मानसिक संतुलन पर साफ दिखाई देता है.

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Photo Credit: Freepik

रोजमर्रा की ये 7 आदतें आपके दिमाग को पहुंचा रही हैं नुकसान

नींद की कमी: रिसर्च के अनुसार, सबसे बड़ी समस्या है नींद की कमी. जब कोई व्यक्ति लगातार पर्याप्त नींद नहीं लेता, तो दिमाग को आराम नहीं मिल पाता, इससे याददाश्त कमजोर होने लगती है और नई चीजें सीखने की क्षमता भी प्रभावित होती है. वैज्ञानिक बताते हैं कि नींद के दौरान दिमाग खुद को रिपेयर करता है और जरूरी जानकारी को व्यवस्थित करता है. ऐसे में नींद की कमी सीधे तौर पर ब्रेन फंक्शन को कमजोर करती है.

खाने-पीने की आदतें: खानपान भी ब्रेन हेल्थ में अहम भूमिका निभाता है. ज्यादा मीठा या हाई शुगर वाली चीजें खाने से इंफ्लेमेशन बढ़ सकता है, जिसका असर दिमाग पर भी पड़ता है. रिसर्च में पाया गया है कि लंबे समय तक ज्यादा शुगर लेने से याददाश्त और सोचने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना बेहद जरूरी है.

सिगरेट बन रही है वजह: धूम्रपान भी दिमाग के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है. सिगरेट में मौजूद जहरीले तत्व शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देते हैं, जिसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि दिमाग को सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है. लगातार धूम्रपान करने से दिमाग की कोशिकाएं धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं और कई बार स्थायी नुकसान भी हो सकता है.

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शराब का सेवन: इसी तरह, अत्यधिक शराब का सेवन भी ब्रेन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादा शराब पीने से दिमाग के न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं, इससे सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता कमजोर हो सकती है. लंबे समय तक यह आदत बनी रहे तो मानसिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है.

फिजिकल एक्टिविटी में कमी: शारीरिक गतिविधि की कमी भी एक बड़ी वजह है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. जब हम ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं और शरीर को एक्टिव नहीं रखते, तो दिमाग तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इससे दिमाग को जरूरी पोषण और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है.

स्ट्रेस में रहना: लगातार तनाव में रहना भी दिमाग के लिए नुकसानदायक है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है, तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है. यह हार्मोन दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो याददाश्त और सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा होता है, इससे मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. 

स्क्रीन टाइम का बढ़ना: आज के डिजिटल दौर में स्क्रीन टाइम का बढ़ना भी एक बड़ी चिंता बन गया है. मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के सामने ज्यादा समय बिताने से न सिर्फ आंखों पर असर पड़ता है, बल्कि नींद की गुणवत्ता भी खराब होती है, इससे दिमाग को पूरा आराम नहीं मिल पाता और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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