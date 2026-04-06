ऑफिस में पूरे दिन बैठने से शर्ट पीछे से सिकुड़ जाती है? अपनाइए ये स्मार्ट ट्रिक्स और दिखिए हमेशा प्रेजेंटेबल

Office Style Tips: ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करना आजकल लगभग हर जॉब का हिस्सा बन चुका है. लेकिन, इस दौरान एक छोटी-सी परेशानी अक्सर हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित कर देती है, शर्ट का पीछे से सिकुड़ जाना. सुबह घर से प्रेस की हुई शर्ट पहनकर निकलते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में कुर्सी पर बैठे-बैठे शर्ट की बैक साइड पर क्रीज पड़ जाती है, जो देखने में बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगती. खासकर मीटिंग या क्लाइंट इंटरेक्शन के समय यह आपकी इमेज पर असर डाल सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और स्मार्ट तरीकों को अपनाकर आप पूरे दिन अपनी शर्ट को साफ-सुथरा और प्रेजेंटेबल रख सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ असरदार टिप्स.

पूरे दिन शर्ट को साफ-सुथरा और प्रेजेंटेबल कैसे रखें?

1. सही फैब्रिक का चुनाव करें

शर्ट की क्वालिटी और फैब्रिक बहुत मायने रखता है. कॉटन शर्ट आरामदायक होती है, लेकिन जल्दी सिकुड़ भी जाती है. ऐसे में आप कॉटन-ब्लेंड या रिंकल-फ्री फैब्रिक वाली शर्ट चुन सकते हैं. ये लंबे समय तक स्मूद रहती हैं और कम क्रीज बनती हैं.

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2. फिटिंग का रखें ध्यान

बहुत टाइट या बहुत ढीली शर्ट दोनों ही समस्याएं पैदा करती हैं. टाइट शर्ट में बैठते समय खिंचाव होता है, जबकि ढीली शर्ट आसानी से मुड़ जाती है. हमेशा परफेक्ट फिटिंग वाली शर्ट पहनें ताकि बैठने पर वह ज्यादा सिकुड़े नहीं.

टाइट शर्ट पहनने से खिंचाव ज्यादा होता है. (AI Image)

3. बैठने का तरीका बदलें

हम अक्सर कुर्सी पर ढीले होकर बैठ जाते हैं, जिससे शर्ट पीछे से दब जाती है और क्रीज बन जाती है. कोशिश करें कि सीधे बैठें और पीठ को कुर्सी से हल्का सा दूर रखें. इससे शर्ट पर कम दबाव पड़ेगा.

4. बैक सपोर्ट का इस्तेमाल करें

अगर आपकी कुर्सी बहुत हार्ड है या बैक सपोर्ट अच्छा नहीं है, तो आप एक छोटा कुशन या सपोर्ट लगा सकते हैं. इससे शर्ट पर डायरेक्ट दबाव कम होगा और क्रीज कम बनेंगी.

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5. बार-बार हल्का एडजस्ट करें

हर 1-2 घंटे में उठकर थोड़ा चलें और शर्ट को पीछे से हल्का खींचकर सीधा कर लें. यह छोटा सा स्टेप आपकी शर्ट को पूरे दिन फ्रेश बनाए रखने में मदद करता है.

6. अंडरशर्ट पहनें

एक अच्छी फिटिंग की अंडरशर्ट पहनने से आपकी शर्ट का फैब्रिक सीधे शरीर से नहीं चिपकता, जिससे सिकुड़न कम होती है। साथ ही यह पसीना भी सोखती है, जिससे शर्ट साफ दिखती है.

7. ट्रैवल स्टीमर या स्प्रे का इस्तेमाल

अगर आपके ऑफिस में सुविधा हो, तो आप गारमेंट स्टीमर या रिंकल-रिमूवर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जल्दी से क्रीज़ को कम कर देते हैं और शर्ट को नया जैसा लुक देते हैं.

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8. सही तरीके से टक-इन करें

शर्ट को सही तरीके से टक-इन करना भी जरूरी है. मिलिट्री टक जैसी तकनीक अपनाकर आप शर्ट को ज्यादा समय तक सेट रख सकते हैं.

छोटी-छोटी आदतों और सही कपड़ों के चुनाव से आप इस आम समस्या से आसानी से बच सकते हैं. याद रखें, आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ आपकी स्किल्स से नहीं, बल्कि आपकी प्रेजेंटेशन से भी बनती है. अगर आपकी शर्ट पूरे दिन साफ और व्यवस्थित दिखेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ेगा.