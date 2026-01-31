विज्ञापन

भारत में इन जगहों पर जमकर हो रही बर्फबारी, घूमने का बना लें परफेक्ट विंटर प्लान

Travel Destination: अगर आप भी सर्दियों में बर्फ देखना चाहते हैं तो आप भारत की कुछ जगहों पर घूमने का प्लान कर सकते हैं. यहां देखिए ट्रेवल डेंस्टिनेशन की कुछ प्लेस.

Read Time: 3 mins
बर्फबारी देखने का मन है तो इन डेस्टिनेशन पर जाने का कर लें प्लान.

Travel Destination: जनवरी खत्म होने को है और इस समय उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है. हिमालयी इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया है. लगातार सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) और सर्दियों के मौसम की वजह से ऊँचाई वाले इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है. मैदानी इलाकों में जहाँ सुबह-शाम ठंड महसूस होती है, वहीं पहाड़ी इलाकों में हालात बेहद जमा देने वाले हैं. इसका असर आम जिंदगी, यातायात और यात्रा योजनाओं पर साफ दिख रहा है.

जो लोग असली सर्दियों का नज़ारा देखना चाहते हैं, उनके लिए यही वो समय है जब बर्फ से ढकी वादियाँ और जमी हुई सुबहें देखने को मिलती हैं. लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान से लेकर कश्मीर की वादियों और हिमाचल की ऊँची पहाड़ियों तक, आज भारत के ऐसे 5 इलाके हैं जहाँ तापमान माइनस में चला गया है.

उत्तर भारत में इतनी ठंड क्यों पड़ रही है?

उत्तर भारत में लगातार आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 22 से 28 जनवरी के बीच कई जगह बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे तापमान तेजी से गिरा. घना कोहरा सूरज की रोशनी को ज़मीन तक नहीं पहुँचने दे रहा है, खासकर दिल्ली-एनसीआर में, जिससे दिन में भी गर्मी नहीं बढ़ पा रही. इसके अलावा मिड एशिया से आने वाली ठंडी और सूखी हवाओं ने ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है.

भारत के 5 शहर जहाँ अभी माइनस तापमान दर्ज किया गया है

1. लेह, लद्दाख

लेह इस समय देश के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल है. जनवरी में यहाँ रात का तापमान अक्सर –17°C या उससे भी नीचे चला जाता है, जबकि दिन में भी तापमान –6°C के आसपास ही रहता है. ऊँचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और हर जगह बर्फ और पाला दिखाई देता है.

2. सोनमर्ग, जम्मू-कश्मीर

कश्मीर के गंदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग में तापमान –22°C तक दर्ज किया गया है. चारों ओर बर्फ जमी हुई है और ठंड अपने चरम पर है. ‘चिल्लई कलां' के दौरान यहाँ रातें बेहद ठंडी होती हैं.

3. पहलगाम, जम्मू-कश्मीर

पहलगाम में भी सर्दी का असर साफ दिख रहा है. हाल के दिनों में यहाँ न्यूनतम तापमान –19°C से –6°C के बीच रहा है. बर्फ से ढकी घास के मैदान और पहाड़ इस जगह को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन ठंड बेहद तेज़ है.

4. स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश

स्पीति घाटी भारत के सबसे ठंडे बसे हुए इलाकों में से एक है. यहाँ रात का तापमान –29°C या उससे भी नीचे चला जाता है. भारी बर्फबारी के कारण कई गाँवों का संपर्क कट जाता है और केवल बेहद साहसी लोग ही इस मौसम में यहाँ जाते हैं.

5. मनाली (ऊँचे इलाके), हिमाचल प्रदेश

मनाली शहर में तापमान भले ही शून्य के आसपास रहता हो, लेकिन आसपास के ऊँचे इलाकों और लाहौल-स्पीति क्षेत्र में तापमान –9°C तक गिर गया है. बर्फ और फिसलन की वजह से यात्रा मुश्किल हो गई है और प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है.

यात्रा करने वालों के लिए चेतावनी

इस समय इन जगहों पर जाना खूबसूरत नज़ारे तो दिखा सकता है, लेकिन कड़ाके की ठंड, कोहरा और बर्फबारी के कारण हालात अनिश्चित बने हुए हैं. लगातार सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सड़कें बंद हो सकती हैं और दृश्यता कम हो सकती है. ऐसे में ज़रूरी न हो तो यात्रा टालना ही बेहतर है.

