पिंपल्स चले गए लेकिन रह गए दाग-धब्बे? अपनाएं ये 5 सरल घरेलू उपाय, मुंहासे भी होंगे दूर

Home Remedies for Face Dark Spots: चेहरे पर पिंपल्स का आना बहुत ही आम बात है, लेकिन कई बार इन पिंपल्स के बाद गहरे दाग-धब्बे पड़ जाते है. ऐसा भी होता है कि ये दाग-धब्बे लंबे समय तक जाते नहीं हैं और आपकी खूबसूरती में फिकापन लाते हैं. इन्हें हटाने के लिए कई लोग बाजार के महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका कई बार साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ सरल घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनसे दाग-धब्बों की समस्या के साथ मुंहासों से भी छुटकारा मिल सकता है. इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे.

1. आलू का रस

आलू लगभग हर किसी के घर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है. इसे खाने से शरीर में एनर्जी तो मिलती ही है, साथ ही ये त्वचा के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. दाग-धब्बे हटाने के लिए आप पहले आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लें और फिर इसका रस चेहरे पर अप्लाई करें. बता दें कि इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो दाग-धब्बे को दूर करने में मदद करता है. इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपनाएं.

हमारी स्किन के लिए बेसन किसी वरदान से कम नहीं है. दाग-धब्बों और मुंहासों से छुटकारा पाने के लिए आप इसके पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको 2 चम्मच बेसन और दही लेकर एक पेस्ट बनाना है. इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और फिर आधे घंटे बाद फेसवॉश कर लें. इससे आपको जल्द फायदा देखने को मिल सकता है.

प्रकृति का गिफ्ट एलोवेरा स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है. दाग-धब्बे और मुंहासे से छुटकारा पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एकदम ताजा एलोवेरा जेल और अच्छे से अपने फेस पर लगाएं. इसके 30 मिनट बाद अपने फेस को वॉश कर लें. दाग-धब्बे मिटाने के लिए आप इसे सुबह-शाम लगा सकते हैं. इससे स्किन ग्लोइंग भी बनती है.

अगर आप भी पिंपल्स के दाग-धब्बों से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं तो एक बार नींबू के रस का इस्तेमाल कर के देख सकते हैं. इसके लिए आप नींबू के रस के साथ गुलाब जल मिलाएं और फिर चेहरे पर अप्लाई करें. इससे स्किन में नमी आती है फेस का निखार बढ़ जाता है. इस घरेलू नुस्खे को आप रोज अपना सकते हैं.

त्वचा पर हो रहे पिंपल्स, मुंहासो की जलन को कम करने के लिए चंदन पाउडर का यूज किया जा सकता है. इसके लिए आप 2 चम्मच चंदन पाउडर लें और इसमें गुलाब जल मिक्स कर आप अपने फेस पर लगाएं. इसको लगाने के 30 मिनट बाद चेहरे को अच्छे से धो लें. जानकारी के लिए बता दें कि चंदन की तासीर ठंडी होती बै जिससे फेस स्किन प्रॉब्लम्स में काफी राहत मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.