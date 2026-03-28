क्या कॉकरोच ने आपकी नाक में भी कर रखा है दम, तो आजमाएं ये घरेलू उपाय, दूर-दूर तक नजर नहीं आएंगे...

Cockroaches Repellent Ideas In Hindi: क्या आप भी अपने घर में कॉकरोचों की वजह से परेशान हैं. दरअसल घर और किचन कितना भी साफ क्यों न हो, लेकिन अगर एक भी कॉकरोच दिख जाए, तो पूरी सफाई पर पानी फिर जाता है. ये छोटे-छोटे कॉकरोच न सिर्फ देखने में गंदे लगते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी खतरनाक हैं. अगर आप भी कॉकरोच से परेशान हैं और महंगे पेस्ट कंट्रोल (Pest Control) का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो इन घरेलू उपायों को ट्राई कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आखिर कॉकरोच क्यों हैं खतरनाक और इन्हें कैसे भगाएं.

​कॉकरोच सिर्फ गंदगी नहीं, बीमारियां भी लाते हैं-

आपको बता दें कि कॉकरोच गंदी नालियों और कचरे से होकर आपके खाने तक पहुंचते हैं. इनसे डायरिया, फूड पॉइजनिंग और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए इन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है.

​कॉकरोच भगाने के असरदार घरेलू उपाय- ((How To Scare Away cockroaches)

​1. बेकिंग सोडा और चीनी-

कॉकरोच को मीठा बहुत पसंद होता है, जबकि बेकिंग सोडा उनके सिस्टम को खराब कर देता है. इन्हें भगाने के लिए आप इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

​कैसे करें इस्तेमाल- बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा और पिसी हुई चीनी मिलाएं. अब इसे उन जगहों पर छिड़क दें जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं (जैसे सिंक के नीचे या अलमारी के पीछे). चीनी की महक से कॉकरोच खिंचे चले आएंगे और सोडा खाते ही उनका काम तमाम हो जाएगा.

​​2. तेजपत्ता-

तेज पत्ता न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि कॉकरोच को भगाने में भी मददगार है. इसकी तेज गंध कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं होती.

​कैसे करें इस्तेमाल- मुट्ठी भर तेजपत्ते लें और उन्हें हाथों से मसलकर चूरा कर लें. अब इस चूरे को उन जगहों पर डाल दें जहां से कॉकरोच आते हैं. इसकी महक से वे रास्ता बदल लेंगे.

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​3. नीम का तेल या पाउडर-

​नीम अपने एंटी-बैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है. कॉकरोच भगाने में भी यह बहुत कारगर है.

​कैसे करें इस्तेमाल- रात को सोने से पहले उन जगहों पर नीम का तेल स्प्रे करें जहां कॉकरोच दिखते हैं. आप नीम के पानी का पोछा भी लगा सकते हैं.

4. लौंग-

​लौंग की खुशबू इंसानों को अच्छी लगती है, लेकिन कॉकरोच इससे दूर भागते हैं.

​कैसे करें इस्तेमाल- किचन की दराजों और कोनों में 8-10 लौंग रख दें. यह एक सुरक्षित और खुशबूदार तरीका है.

​कॉकरोच न आएं इसके लिए क्या सावधानियां हैं जरूरी-

​​किचन को सूखा रखें- कॉकरोच पानी की तलाश में ज्यादा आते हैं. रात को सिंक और पाइप के पास पानी जमा न होने दें.

​कूड़ेदान को ढककर रखें- खुला कूड़ा कॉकरोचों के लिए दावत की तरह है. हमेशा ढक्कन वाला डस्टबिन इस्तेमाल करें.

दीवार की ​दरारें भरें- अगर दीवार या टाइल्स के बीच दरारें हैं, तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं. ये कॉकरोचों के छिपने का अड्डा होते हैं.

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