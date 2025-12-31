New year Gift Ideas: 500 रुपये के अंदर ये हैं 10 बेस्ट गिफ्ट आइडियाज, दोस्तों से लेकर पार्टनर तक, सब हो जाएंगे खुश

New year Gift Ideas Under 500 Rupees: नए साल के मौके पर अपनों को तोहफा देना प्यार जताने का एक खूबसूरत तरीका है. इससे सामने वाला खुश तो होता ही साथ में उसका पुरा दिन भी बन जाता है. अगर आप भी नए साल के अवसर पर अपने दोस्त, रिश्तेदार और बच्चों को गिफ्ट देने का विचार बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए 500 रुपये के बजट में कुछ ऐसे चुनिंदा 10 बेस्ट गिफ्ट आइडियाज लेकर आए हैं, जो आपके दोस्तों से लेकर पार्टनर तक, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे.

1. कस्टमाइज्ड मग

नए साल के मौके पर आप कस्टमाइज्ड मग दे सकते हैं. इस पर आप सामने वाले का फोटो या नाम प्रिंट करवा सकते हैं. खास बात है कि यह रोजाना इस्तेमाल में आएगा और आपकी याद भी दिलाता रहेगा.

2. डायरी और पेन सेट

नए साल के मौके पर गिफ्ट देने के लिए स्टाइलिश डायरी और पेन बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. ये गिफ्ट प्रोफेशनल लुक भी देता है.

3. सुगंधित मोमबत्तियां

खुशबूदार मोमबत्तियां घर का माहौल रिलैक्सिंग बना देती हैं. इसके अलावा यह डेकोरेशन के लिए भी शानदार होती हैं. इन्हें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पसंद अनुसार खरीद सकते हैं. 500 रुपये के अंदर यह एक बेस्ट गिफ्ट ऑप्शन हो सकता है.

4. चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स

ब्रांडेड चॉकलेट्स का छोटा पैक हर किसी को पसंद आता है. यह गिफ्ट रिश्तों में मिठास बढ़ाने का काम करता है.

5. पर्सनलाइज्ड की-चेन

नए साल पर देने के लिए नाम या फोटो वाला की-चेन एक छोटा लेकिन खास गिफ्ट है. यह रोजाना इस्तेमाल में आता है और यादें ताजा करता है.

6. छोटा इनडोर प्लांट

गिफ्ट में आप मनी प्लांट जैसे छोटे इनडोर प्लांट दे सकते हैं. यह घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं और नेचर-लवर्स के लिए परफेक्ट है.

7. फोटो फ्रेम

खूबसूरत डिजाइन वाला फोटो फ्रेम यादों को सजाने का सबसे अच्छा तरीका है. इसमें आप कुछ यादगार तस्वीरें लगा सकते हैं. यह गिफ्ट हर किसी को बहुत पसंद आता है.

8. कस्टमाइज्ड कैलेंडर

गिफ्ट में कस्टमाइज्ड कैलेंडर भी दे सकते हैं. बता दें कि, फोटो या मोटिवेशनल कोट्स वाला कैलेंडर पूरे साल काम आएगा. यह गिफ्ट उपयोगी और पर्सनल दोनों है.

9. हैंडमेड गिफ्ट आइटम्स

न्यू ईयर पर गिफ्ट देने के लिए हैंडमेड आइटम्स भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. यह घर की शोभो को बढ़ाते हैं और क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है.

10. मोबाइल स्टैंड या कवर

आजकल के डिजिटल दौर में आप 500 रुपये के अंदर स्टाइलिश मोबाइल कवर दे सकते हैं. यह हर किसी के लिए उपयोगी होता है.

