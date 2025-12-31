विज्ञापन

New year Gift Ideas: 500 रुपये के अंदर ये हैं 10 बेस्ट गिफ्ट आइडियाज, दोस्तों से लेकर पार्टनर तक, सब हो जाएंगे खुश

New year Gift Ideas Under 500 Rupees: आज हम आपके लिए 500 रुपये के बजट में कुछ ऐसे चुनिंदा 10 बेस्ट गिफ्ट आइडियाज लेकर आए हैं, जो आपके दोस्तों से लेकर पार्टनर तक, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे.

Read Time: 3 mins
Share
New year Gift Ideas: 500 रुपये के अंदर ये हैं 10 बेस्ट गिफ्ट आइडियाज, दोस्तों से लेकर पार्टनर तक, सब हो जाएंगे खुश
नए साल पर देने के लिए 10 गिफ्ट ऑप्शन्स
Freepik

New year Gift Ideas Under 500 Rupees: नए साल के मौके पर अपनों को तोहफा देना प्यार जताने का एक खूबसूरत तरीका है. इससे सामने वाला खुश तो होता ही साथ में उसका पुरा दिन भी बन जाता है. अगर आप भी नए साल के अवसर पर अपने दोस्त, रिश्तेदार और बच्चों को गिफ्ट देने का विचार बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए 500 रुपये के बजट में कुछ ऐसे चुनिंदा 10 बेस्ट गिफ्ट आइडियाज लेकर आए हैं, जो आपके दोस्तों से लेकर पार्टनर तक, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे.

यह भी पढ़ें: पार्टनर को देने के लिए ये हैं 5 सबसे बेस्ट गिफ्ट ऑप्शन्स, रिश्ता होगा मजबूत, घुल जाएगी प्यार की मिठास

1. कस्टमाइज्ड मग

Latest and Breaking News on NDTV

नए साल के मौके पर आप कस्टमाइज्ड मग दे सकते हैं. इस पर आप सामने वाले का फोटो या नाम प्रिंट करवा सकते हैं. खास बात है कि यह रोजाना इस्तेमाल में आएगा और आपकी याद भी दिलाता रहेगा.

2. डायरी और पेन सेट

Latest and Breaking News on NDTV

नए साल के मौके पर गिफ्ट देने के लिए स्टाइलिश डायरी और पेन बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. ये गिफ्ट प्रोफेशनल लुक भी देता है.

3. सुगंधित मोमबत्तियां 

Latest and Breaking News on NDTV

खुशबूदार मोमबत्तियां घर का माहौल रिलैक्सिंग बना देती हैं. इसके अलावा यह डेकोरेशन के लिए भी शानदार होती हैं. इन्हें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पसंद अनुसार खरीद सकते हैं. 500 रुपये के अंदर यह एक बेस्ट गिफ्ट ऑप्शन हो सकता है.

4. चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स

Latest and Breaking News on NDTV

ब्रांडेड चॉकलेट्स का छोटा पैक हर किसी को पसंद आता है. यह गिफ्ट रिश्तों में मिठास बढ़ाने का काम करता है.

5. पर्सनलाइज्ड की-चेन

Latest and Breaking News on NDTV

नए साल पर देने के लिए नाम या फोटो वाला की-चेन एक छोटा लेकिन खास गिफ्ट है. यह रोजाना इस्तेमाल में आता है और यादें ताजा करता है.

6. छोटा इनडोर प्लांट

Latest and Breaking News on NDTV

गिफ्ट में आप मनी प्लांट जैसे छोटे इनडोर प्लांट दे सकते हैं. यह घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं और नेचर-लवर्स के लिए परफेक्ट है.

7. फोटो फ्रेम

Latest and Breaking News on NDTV

खूबसूरत डिजाइन वाला फोटो फ्रेम यादों को सजाने का सबसे अच्छा तरीका है.  इसमें आप कुछ यादगार तस्वीरें लगा सकते हैं. यह गिफ्ट हर किसी को बहुत पसंद आता है.

8. कस्टमाइज्ड कैलेंडर

Latest and Breaking News on NDTV

गिफ्ट में कस्टमाइज्ड कैलेंडर भी दे सकते हैं. बता दें कि, फोटो या मोटिवेशनल कोट्स वाला कैलेंडर पूरे साल काम आएगा. यह गिफ्ट उपयोगी और पर्सनल दोनों है.

9. हैंडमेड गिफ्ट आइटम्स

Latest and Breaking News on NDTV

न्यू ईयर पर गिफ्ट देने के लिए हैंडमेड आइटम्स भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. यह घर की शोभो को बढ़ाते हैं और क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है.

10. मोबाइल स्टैंड या कवर

Latest and Breaking News on NDTV

आजकल के डिजिटल दौर में आप 500 रुपये के अंदर स्टाइलिश मोबाइल कवर दे सकते हैं. यह हर किसी के लिए उपयोगी होता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Happy New Year 2026, New Year Gift Ideas
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com