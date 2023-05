UPSC IES और ISS परीक्षा के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, आज शाम 6 बजे तक भरे जाएंगे फॉर्म

UPSC Application Last Date:यूपीएससी की आईईएस और आईएसएस परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा (IES/ISS) परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आज, 9 मई को बंद कर देगा. जिन छात्रों ने यूपीएससी की इन परीक्षाओं के लिए अप्लाई नहीं किया है, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं. यूपीएससी की आईईएस और आईएसएस परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म शाम 6 बजे तक भरे जा सकते हैं.

यूपीएससी की परीक्षा जून में

यूपीएससी की आईईएस और आईएसएस परीक्षा 23 जून से आयोजित की जाएगी. इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 51 रिक्तियों को भरा जाएगा, जिनमें से 18 रिक्तियां भारतीय आर्थिक सेवा के लिए और 33 भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए हैं.

UPSC IES/ISS exams 2023: कौन कर सकता है अप्लाई

UPSC IES परीक्षा देने के लिए इकोनॉमिक्स/अप्लायड इकोनॉमिक्स/बिजनेस इकोनॉमिक्स /इकोनोमेट्रिक्स में पीजी डिग्री का होना जरूरी है.

UPSC ISS के लिए एक विषय के रूप में स्टेटिक्स/मैथेमेटिकल स्टेटिक्स/अप्लायड स्टेटिक्स के साथ बैचलर डिग्री या स्टेटिक्स/मैथेमेटिकल स्टेटिक्स/अप्लायड स्टेटिक्स में मास्टर डिग्री होना चाहिए.

UPSC IES/ISS exams 2023: एप्लीकेशन फीस

यूपीएससी की इस परीक्षा में भाग लेने के लिए सभी उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं महिला / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है.

यूपीएससी आईईएस/आईएसएस 2023 के लिए कैसे भरे फॉर्म | How to apply for UPSC IES/ISS 2023

1.सबसे पहले उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

2.होमपेज पर ‘OTR for examinations of UPSC and online application' पर जाएं और अप्लाई लिंक पर क्लिक करें.

3.भाग 1 में पंजीकरण फॉर्म भरना होगा. इसके साथ ही शुल्क का भुगतान कर, दस्तावेज अपलोड करना होगा.

4.अब परीक्षा केंद्र का चयन कर, फॉर्म सबमिट करना होगा.

5.फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.